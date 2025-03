La future recrue d'Anderlecht sera à la lutte avec un grand talent de Neerpede : qui l'emportera ?

Ca ne surprendrait personne à Anderlecht si Besnik Hasi amenait rapidement Nathan De Cat dans l'équipe A pour de bon. Problème : le club a transféré au même poste, et les deux talents seront en concurrence.

Olivier Renard a déjà assuré l'arrivée d'un milieu de terrain défensif pour la saison prochaine en la personne de Cédric Hatenboer. Cela a suscité l'étonnement chez certains, car Mats Rits a encore un an de contrat chez les Mauve & Blanc et avec De Cat, le club a également une solution d'avenir.

De Cat a impressionné ces derniers mois aux RSCA Futures, malgré ses 16 printemps (il aura 17 ans en juillet). Physiquement, il dépasse largement ses pairs et c'est un vrai Neerpede-boy : techniquement au-dessus de la moyenne. Un garçon qui sait jouer sous pression et faire les bons choix.

De Cat est l'un des U23 en lesquels Anderlecht croit le plus pour l'avenir, et l'un des talents les plus convoités de Neerpede en ce moment. L'Ajax a déjà frappé à sa porte, mais il a choisi de signer son premier contrat professionnel dans son club de formation où il évolue depuis 7 ans désormais.

Hatenboer, un transfert étrange ?

Mais revenons à l'avenir immédiat. Besnik Hasi a reçu pour instruction lors de sa nomination de créer de la valeur ajoutée avec de jeunes joueurs, en plus du succès sportif. À Malines, il a déjà lancé de nombreux jeunes joueurs et Hasi est un entraîneur qui ne se préoccupe ni du nom ni de la réputation. Si quelqu'un est meilleur qu'une valeur établie, son choix est rapidement fait.

Nathan De Cat a déjà prolongé son contrat jusqu'en 2027, mais cela signifie aussi qu'il devra avoir sa chance la saison prochaine. C'est pourquoi le transfert de Hatenboer pourrait en réalité compliquer les choses... même s'il permet aussi de ne pas trop regretter que Dendoncker, à coup sûr, ne reste pas. Cela dit, il faudra de l'expérience en plus de ces deux grands talents ; Rits et Ashimeru entreront-ils en ligne de compte pour ce rôle ?