🎥 Thibaut Courtois se souvient du jour où il a privé le Standard du titre : "Ça me donne encore des frissons"

A Genk, l'importance de Thibaut Courtois dans l'avant-dernier sacre de l'équipe est encore dans toutes les têtes. Le gardien des Diables Rouges s'était révélé cette saison-là et avait livré un match d'exception contre le Standard pour empêcher les Rouches de compléter leur remontada dans les Playoffs.

"J'ai joué à Genk depuis l'âge de huit ans. Quand vous finissez par devenir champion... C'est magnifique. Je pense que nous avions joué toute la saison à un niveau constant et élevé, avec des victoires importantes", se souvient-il avec émotion sur les médias du club. "La confiance du groupe en notre capacité à devenir champion était grande".

Ce match fou contre le Standard est encore ancré dans sa mémoire : "Tout le monde vivait intensément cette rencontre, y compris les supporters. Vous ressentiez l'ambiance électrique dans le stade. Quand je revois cela, j'ai toujours des frissons".

"Cela m'a également permis de remporter le premier trophée de ma carrière. Il était important de maintenir ce niveau. Ce que j'ai pu remporter dans ma carrière est probablement né cette année-là", conclut Courtois.

Un monstre était né. Des arrêts comme ceux réalises face à Aloys Nong il y a quatorze ans, il en a encore réalisé un paquet depuis lors. Genk continuera-t-il à enrichir son palmarès de son côté ?

THREE 3ÔłŹ‚É£ūüŹÜ Thibaut Courtois: "Devenir champion dans l'équipe où vous avez joué toute votre vie : rien de plus beau que ça."



Regardez l'interview complète via l'application KRC Genk et/ou KRC Genk TV :https://t.co/ptTLF2AKYL pic.twitter.com/5eZ0iOcwOw