Fred Vanderbiest veut faire le même coup au Standard qu'à Charleroi...avec une petite pique à Besnik Hasi au passage

Malines débutera ses Europe Playoffs demain avec un déplacement au Standard. Fred Vanderbiest veut tirer le maximum du groupe jusqu'en fin de saison.

Depuis le limogeage de Besnik Hasi, c'est son adjoint Fred Vanderbiest (lui-même ancien T1 bien connu de notre championnat) qui a repris l'équipe en main. Avec succès puisque le KV s'est sauvé en enchaînant un six sur six contre Charleroi et Dender.

Vanderbiest veut continuer sur cette lancée pour se découvrir des ambitions durant ces Playoffs : "On va aborder les matchs les uns après les autres. On va voir si on peut s'inspirer du Standard. On jouera toujours pour gagner, pas seulement pour faire tourner l'équipe. Bon, on fera quand même un peu plus de changements qu'en saison régulière. Après le Standard, on a deux matchs à domicile et on en saura plus. Je ne vais pas exprimer de grandes ambitions", déclare-t-il en conférence de presse, dans des propos relayés par la Gazet van Antwerpen.

Toon Raemaekers, Julien Ngoy et Lukas Baert sont forfaits pour le match. Bas Van den Eynden est en revanche de retour après quatre mois d'absence en raison d'une opération aux adducteurs : "Il est maintenant de retour avec le groupe depuis une dizaine de jours, ce qui est suffisant pour être éligible à la sélection".

Heureux pour Besnik Hasi

L'un des sujets de la conférence de presse était aussi le départ de Jordi Jansen, l'analyste vidéo débauché par Besnik Hasi depuis son arrivée à Anderlecht : "Nous avons un autre analyste vidéo, Niels Cauwenbergh, qui a combiné les U23 avec le noyau A, on se redistribue un peu les tâches", explique Vanderbiest.

L'entraîneur intérimaire a perdu un membre de son staff mais pas son sens de l'humour : "On espère juste qu'aucun médecin ne sera absent maintenant, car je n'y connais rien. (rires) Je peux encore faire des séances vidéo mais on ne peut pas compter sur moi pour le côté médical. J'espère que c'est terminé et que chacun restera à son poste. Je n'ai pas encore eu de nouvelles de Besnik, mais je l'ai félicité. Il rentre à la maison. C'est une bonne chose qu'il puisse reprendre le travail dans son club préféré".