Le cas Lamkel Zé divise à Saint-Trond : "C'était facile à prévoir"

Didier Lamkel Zé n'atteindra vraisemblablement pas la barre des dix matchs avec Saint-Trond. Un pari perdant pour les Trudonnaires.

En recrutant Didier Lamkel Zé et Loïc Lapoussin pour assurer son maintien, Saint-Trond a mené un mercato qualifié de risqué par beaucoup. Si Lapoussin a démontré son utilité via ses bonnes performances, on ne peut pas en dire autant du premier cité

Derrière son ratio de quatre buts en neuf matchs, Didier Lamkel Zé n'a pas apporté ce que l'on attendait de lui, que ce soit dans le jeu (ses buts ne parvenaient plus à masquer des matchs très pauvres) qu'en dehors du terrain. L'attaquant camerounais n'est d'ailleurs pas parti en stage avec le groupe et se cherche déjà un nouveau club.

Felice Mazzu a mis fin à l'affaire en déclarant qu'il n'avait rien à dire au sujet des choix de Lamkel Zé. D'autres s'en sont donc chargés pour lui. Pour l'éditorialiste Peter Vandenbempt, tout cela était prévisible. "Il y a un certain mécontentement depuis plusieurs semaines concernant la manière avec laquelle son cas a été géré".

Même six mois de contrat étaient de trop

"Bertaccini a déjà été mis sur le banc pour faire place nette devant. Avec quel résultat ? La façon dont Lamkel Zé se comporte ? C'était pourtant facile à prévoir", déplore-t-il dans Sporza.

"Le fait qu'il ne se présente pas, qu'il ne respecte pas les règles... Oui, c'est comme partout. Il y a des gens qui n'ont aucun lien avec le club dans lequel ils jouent, c'est inévitable. Lamkel Zé aurait déjà tout oublié deux minutes après une éventuelle relégation de Saint-Trond", conclut Vandenbempt.