"Si une fumée blanche n'est pas visible dans les jours qui viennent..." : la mise en garde des supporters du Standard à A-CAP et ses "bandits en cols blancs"

Le Standard est toujours dans le flou concernant la reprise. L'attitude d'A-CAP pose question, les supporters n'en peuvent plus.

Ces dernières semaines, A-CAP semble de plus en plus gourmand, au point de sans cesse retarder le processus de revente du club. A quoi joue le bailleur de fonds de 777 Partners ? L'inquiétude commence à monter en principauté. Les groupes de supporters du PHK, de la Famille des Rouches et des Ultras Inferno ont d'ailleurs coécrit une lettre pour faire part de leur incompréhension.



"Alors que notre club de cœur est à vendre et que nous sommes censés rentrer dans la phase décisive de ce processus, aucune fumée blanche ne semble se profiler à l'horizon. Pire encore, il semble qu'A-CAP, emmené par ses bandits en cols blancs, ne cesse d'augmenter ses exigences auprès des potentiels futurs acquéreurs, quitte à risquer de perdre l'intérêt de certains d'entre eux. En effet, des semaines se sont écoulées sans qu'aucun avancement ne soit visible et, de sources proches, certains potentiels acquéreurs commencent à perdre patience par ce manque de respect et ces revirements de situation. Au final, A-CAP ne vaut pas mieux que 777 Partners", commencent-ils.

"De plus, des bruits de couloirs font état d'un revirement de situation de la part d'A-CAP concernant la vente des installations du club (stade, académie, etc.). A-CAP souhaiterait finalement garder la propriété de ces installations afin d'en tirer de futurs profits grâce à des locations. Notre position est claire : il est inconcevable de vendre le Standard de Liège sans ses installations", poursuivent les supporters.

"A-CAP : go home"

L'inquiétude reste grande : "A l'heure actuelle, notre club est toujours sous respirateur artificiel et une faillite est possible tant que celui-ci n'est pas vendu. Pourtant, alors que le Standard est toujours déficitaire, certaines personnes au sein même du club tentent de faire croire à A-CAP que le club serait finalement plus viable qu'on ne le pense. Pour couronner le tout, A-CAP semble en grande difficulté Outre-Atlantique pour avoir joué avec l'argent de nombreux assurés. Cette situation pourrait entrainer, dans le pire des cas, le gel de la vente du club avec les conséquences catastrophiques qui en découleraient.

La lettre enjoint les supporters à continuer à pousser l'équipe jusqu'au bout mais prévient surtout les propriétaires américains : "Au vu de tous ces éléments, nous tirons la sonnette d'alarme et sommons A-CAP d'accélérer le processus de vente afin d'annoncer le candidat repreneur retenu. Après cette annonce, les négociations exclusives entre ce dernier et A-CAP peuvent encore prendre plusieurs semaines avant d'acter la vente. Autant dire que la saison prochaine semble déjà bel et bien compromise. Il est temps d'arrêter de jouer avec les nerfs de tout le monde. Si une fumée blanche n'est pas visible dans les jours qui viennent, nous nous réservons le droit de rentrer dans des actions plus marquantes".