Le moment charnière de la saison arrive...y compris pour les arbitres : voici les directives arbitrales particulières reçues pour les Playoffs

Avec le début des play-offs, le patron des arbitres, Jonathan Lardot, a donné des directives claires à ses arbitres. Il espère surtout qu'ils restent "le plus discret possible" et que le VAR intervienne à bon escient.

Le VAR sert à voir ce que l'arbitre de terrain ne voit mais ne doit pas prendre cela avec un zèle démesuré. Jonathan Lardot fait référence à la carte rouge controversée reçue par Bruny Nsimba à Charleroi plus tôt cette saison. "Nous devons intervenir en cas de comportement violent, mais ce n'était vraiment pas le cas à ce moment-là". Les penaltys litigieux, qualifiés de penaltys "low cost", doivent également être évités. "Cela doit être encore amélioré. Nous travaillons dur pour la cohérence et essayons d'adopter une ligne claire pour tout le monde", explique Lardot dans Het Nieuwsblad. Selon lui, les dernières journées de la compétition régulière se sont bien déroulées, ce qui le rend optimiste. Tous les acteurs sous pression En plus des directives techniques, Lardot insiste également sur le respect : "Ceux qui se plaignent ou protestent trop vigoureusement peuvent s'attendre à recevoir un carton jaune", met-il en garde. Le patron des arbitres belges estime que la manière dont le corps arbitral intervient a un impact sur l'image globale du football. "Si les gens voient à la maison que nous n'intervenons pas, cela s'en ressent également dans les divisions inférieures". Il espère qu'on parlera le moins possible des arbitres durant les Playoffs : "Notre objectif est de ne pas être trop en vue. Laissez le jeu et les joueurs jouer les premiers rôles".