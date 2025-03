Le succès de l'Union Saint-Gilloise dérange-t-il les grands clubs ? "Anderlecht a besoin de nous"

L'Union Saint-Gilloise continue d'étonner. Le CEO Philippe Bormans réalise que le succès du club n'est pas accueilli à bras ouverts par tout le monde.

"Au début, les gens trouvaient cela encore sympathique, mais maintenant, nous sommes déjà depuis quatre saisons consécutives en Champions' Play-offs. C'est atypique et ça dérange, car il n'y a pas suffisamment de place pour tout le monde en Europe", déclare le CEO unioniste à La Dernière Heure.

Grâce aux performances de l'Union, le club devrait bientôt être admis dans le G5 : "Cela pourrait se produire dès cet été, ou au plus tard l'année prochaine. Mais honnêtement, ce n'a jamais été un but en soi. Nous ne voulons pas être un club de premier plan, nous voulons être un club qui joue pour le haut du classement".

Voir grand tout en restant à sa place

L'Union est actuellement le club le mieux classé de Bruxelles. Mais Bormans fait preuve d'humilité en comparaison de l'institution qu'est Anderlecht. "Si vous regardez le classement, je ne peux que confirmer que nous sommes devant. Mais Anderlecht reste plus grand en termes de budget, salaires et nombre de supporters".

Les Saint-Gillois ont pris le dessus sur les dernières saisons et entendent et entendent continuer à le faire : les matchs contre le Sporting sont toujours aussi attendus. "Cette rivalité fait partie du football, tant qu'elle reste correcte. Un derby contre Anderlecht est important, aussi bien pour nous que pour eux. Nous avons besoin les uns des autres pour rendre la compétition intéressante."

Le club bruxellois préfère se concentrer sur lui-même plutôt que sur les autres. "À l'Union, nous ne nous soucions pas de savoir quel est le plus grand club de Bruxelles. Nous regardons simplement le classement et voulons performer chaque saison du mieux possible".