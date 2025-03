Que se passe-t-il à OHL ? Une maladie frappe le noyau, un match de jeunes annulé

OHL était diminué ce vendredi pour la réception de Charleroi. Par l'expulsion rapide d'un joueur en seconde mi-temps, oui, mais pas seulement...

Les circonstances font qu'à Louvain, on sera très, très content du point pris contre Charleroi ce vendredi. En effet, plusieurs membres du staff et joueurs ont été frappés par une mystérieuse maladie virale dès mercredi passé.

Bram Verbist, entraîneur des gardiens, a été le premier touché mercredi ; vendredi matin, c'est le préparateur physique Matthias de Baerdemaeker qui déclarait forfait pour le match. Ensuite, deux joueurs ont été touchés : Thibault Vlietinck et Fede Ricca, pris de vomissements.

Ricca a joué mais a dû sortir à la mi-temps, incapable de continuer, tout comme Stefan Mitrovic. Pas une question de poisse donc mais bien de virus. Même chose pour Ayumu Ohata. Mais que s'est-il donc passé à Louvain ?

Une chose est sûre, précise le Nieuwsblad : ce n'est pas un empoisonnement alimentaire, car OHL a également dû annuler un match en U16 en raison de ce virus, alors que les jeunes ne reçoivent pas les mêmes plats que l'équipe A.

Pletinckx et Leysen, épargnés pour le moment, en riaient après le match : "Thibaud Verlinden est allé aux toilettes cinq fois durant la mi-temps", déclarait le gardien de but à l'interview d'après-match. Du côté de Charleroi, on espérera que ce n'était pas trop contagieux...