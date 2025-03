🎥 La terrible bourde de l'ex-gardien d'Anderlecht plombe Willem II

Thomas Didillon, gardien français passé par Anderlecht a vécu une nouvelle mésaventure ce week-end avec Willem II.

Ce samedi, Thomas Didillon a vécu une nouvelle mésaventure qui pourrait marquer un tournant dans sa saison. Lors du match de son équipe, Willem II contre Almere City, le gardien français a commis une erreur coûteuse dès la 12e minute.

Après avoir reçu une passe en retrait, il a pris un peu trop de temps pour contrôler le ballon et ouvrir son jeu sur la droite. Malheureusement, il a mal évalué la pression de l'attaquant d'Almere City, Charles-Andreas Brym qui a réussi à bloquer son dégagement. Le ballon a alors pris une trajectoire malheureuse et a franchi la ligne de but de Willem II, offrant un but facile à l’adversaire.

Thomas Didillon-Hödl gaat gruwelijk de mist in! 😳#wilalm — ESPN NL (@ESPNnl) March 29, 2025

Tilburg a perdu 0-2. Cette défaite a plongé son équipe dans une situation délicate, le club se retrouvant désormais à la 16e place du championnat, dans la zone de relégation. Un coup dur pour Didillon dont l’erreur a pesé lourd dans le résultat final.

Pourtant, cette mauvaise passe ne fait que refléter les aléas du parcours du gardien. Arrivé en Belgique en 2018, Didillon avait signé à Anderlecht depuis Metz. Après 46 apparitions sous les couleurs des Mauves, il a été prêté en janvier 2020 au KRC Genk, mais son passage là-bas n’a pas été décisif, avec seulement six matchs disputés. En 2020, Anderlecht l'a vendu au Cercle de Bruges.

Le parcours de Didillon en Belgique a été marqué par des hauts et des bas. Après avoir montré de bonnes performances à Anderlecht et à Bruges, son aventure à Genk et à Willem II a été plus compliquée.