Dès la première journée, les Play-offs ont déjà livré un premier enseignement clair

On se demandait s'il y aurait des surprises dans cette première journée de Play-offs. La surprise a finalement peut-être été à quel point le top 3 a dominé ses opposants.

Avant ces Play-offs, il paraissait assez clair que la course au titre se ferait à trois, avec un Racing Genk en pole position et Bruges et l'Union sur ses traces. Mais tout le monde se rappelle de la saison 2023-2024 : le Club de Bruges était revenu du diable vauvert pour aller coiffer l'Union Saint-Gilloise sur le poteau dans un scénario absolument fou.

C'était d'ailleurs le "slogan" de la Pro League récemment : "unscripted drama", expression difficilement traduisible en français mais signifiant en gros que le scénario n'a pas été écrit à l'avance. Mais après cette première journée de Play-offs, difficile de se dire que le scénario réserve des grosses surprises.

Il y a le top 3, et les autres

Le hasard du calendrier a en effet voulu que les trois premiers commencent la phase finale sans s'affronter, et tous à domicile. Malheur à celui qui trébucherait dès les starting-blocks. Une façon aussi pour l'un des outsiders éventuels d'envoyer un message : non, ce ne sera pas une course à trois !

Spoiler dans cet unscripted drama : aucun message n'a été envoyé, à part par les favoris. Dès samedi, l'Union Saint-Gilloise a étalé au grand jour les limites de l'Antwerp, mais a surtout montré qu'il faudrait se lever tôt pour aller chercher des points au Parc Duden dans ces Play-offs. La faiblesse du Great Old fait se demander ce qu'il pourra bien espérer de son côté : l'Antwerp prendra-t-il ne serait-ce que 5 points ?

Bruges a ensuite administré une leçon de plus à Anderlecht dimanche en début d'après-midi : les Mauves n'ont pas existé pour la première de Besnik Hasi. Le Kosovar a peut-être sous-estimé le travail qui l'attendait, et on ne voit pas cet RSCA faire mieux que regarder le podium depuis la 4e place.

Quant à Genk, là aussi, ceux qui pensaient voir les Limbourgeois craquer d'entrée de jeu en ont été pour leurs frais. Un véritable désossage en règle de La Gantoise qui n'a pas laissé Bruges et l'Union espérer longtemps. Statut quo après une journée en haut de l'affiche. Au moins, on est fixé : il y a le top 3, et les autres. Des autres qui n'ont franchement pas impressionné dans cette première journée. Le niveau est bien bas...