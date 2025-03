Le maillon faible des Playoffs 1 ? "Ils ne risquent pas seulement de manquer la Coupe d'Europe"

L'Antwerp a bien mal commencé des Playoffs en s'inclinant 5-1 à l'Union Saint-Gilloise. Andries Ulderink est déjà sous pression.

Jonas De Roeck doit rire jaune dans son canapé. L'Antwerp avait déjà livré une bien pâle prestation au Standard lors de la dernière journée de la phase classique sous les ordres de son nouvel entraîneur. Le Great Old avait limité la casse en gardant ses filets inviolés. Mais au Parc Duden, elle a subi la déferlante unioniste

Marc Degryse s'est montré assez critique : “Je ne comprenais rien à toutes les décisions d'Andries Ulderink avant et pendant le match. Il y a eu peu d'informations à son sujet pour le présenter, ce match ne fera pas honneur à sa réputation”, a-t-il déclaré dans Het Laatste Nieuws.

Andries Ulderink connaît bien le noyau pour avoir été l'adjoint de Mark van Bommel lorsque l'Antwerp a été sacré champion. Mais ses premières sorties en tant que T1 sont assez inquiétantes.

Quelles perspectives pour l'Antwerp ?

“C'est un choix d'Overmars, ce dernier ne peut pas être satisfait de comment son choix s'est déroulé. Je crains que l'Antwerp doive se passer de football européen pour la deuxième année consécutive”, a ajouté Degryse.

"En fait, cela va même plus loin que cela. Si c'est vrai que Van den Bosch et Lammens doivent être vendus, Chery et Odoi ont 36 ans... comment Overmars compte-t-il constituer une équipe compétitive pour la saison prochaine ?", s'interroge-t-il. L'absence de revenus européens fragiliserait encore un peu plus le club, déjà aux abois financièrement. Et ce n'est pas la retraite de Toby Alderweireld en fin de saison qui rendra la situation plus facile, que du contraire.