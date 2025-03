Le tour du monde continue : bien loin de son niveau d'antan, un ancien attaquant du Standard et d'Anderlecht se relance au Népal

Depuis son explosion au Standard, la carrière d'Imoh Ezekiel a du plomb dans l'aile. Le petit Nigérian tente désormais de retrouver la forme à l'autre bout de la planète.

Le Standard avait eu le nez fin en allant chercher Imoh Ezekiel gratuitement au Nigeria en 2012, alors qu'il n'avait que 19 ans. La direction avait tout autant flairé la bonne affaire en le vendant pour huit millions à Al-Arabi deux ans plus tard. Car depuis, sa valeur marchande n'a jamais atteint de tels sommets.

Al-Arabi l'avait prêté à Anderlecht pendant une saison. Très peu souvent utilisé par Besnik Hasi, Ezekiel n'est plus apparu comme le même joueur qu'à Sclessin, où il avait quand même inscrit 38 buts et délivré 22 assists en une petite centaine de matchs.

Des choix de carrière difficiles

Ezekiel n'aura joué que deux saisons au Qatar. En 2017, Al-Arabi l'a refourgué à Konyaspor pour 500 000 euros. Le natif de Lagos n'a plus jamais su ressortir la tête de l'eau. Après son passage manqué en Turquie et une période de six mois sans club, il a enchaîné avec une aventure du côté de Las Palmas, où cela ne s'est pas beaucoup mieux passé.

Le déclin a ensuite continué à Courtrai et aux Émirats Arabes Unis. La suite est encore plus exotique : entre deux périodes sans club, Imoh Ezekiel a transité par le Népal et le championnat roumain, dans le club de Mircea Rednic.

À nouveau sans contrat il y a peu, l'ancien du Standard a encore fini par se recaser : il a signé à Lalitpur City, le club népalais qui l'avait déjà accueilli il y a un an. À 31 ans, l'attaquant nigérian repart de très loin.