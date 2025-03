Les dernières semaines de Christian Burgess au Parc Duden ? L'Union a pris sa décision

Christian Burgess arrive en fin de contrat à l'Union Saint-Gilloise. Continuera-t-il l'aventure au Stade Jospeh Marien ?

Depuis son arrivée à l'Union en provenance de Portsmouth, Christian Burgess s'est fait connaître auprès des attaquants adverses et des arbitres avec son jeu flirtant régulièrement avec la limite et les coups en douce.

A 33 ans, le défenseur anglais n'est plus de toute première jeunesse et éprouve quelques difficultés face à des attaquants plus véloces. Il s'en sort par son expérience et son placement, restant l'un des piliers de la défense mise en place par Sébastien Pocognoli.

Une figure importante du vestiaire

Cet été, le Londonien arrive en fin de contrat. La dernière prolongation (datant de 2023) comprenait une clause lui permettant de rester à Saint-Gilles une saison supplémentaire.

La Dernière Heure rapporte que cette option a été automatiquement levée. Burgess devrait donc toujours bien être unioniste la saison prochaine.

Au grand regret des attaquants de Pro League qui se voyaient déjà débarrassés du défenseur à queue de cheval le plus connu du royaume. Christian Burgess a récemment dépassé les 200 matchs avec l'Union, une histoire d'amour qui n'est donc pas encore en passe de se terminer.