Sclessin quasi vide contre Malines, mais une ambiance presque meilleure que face à Anderlecht : le Standard aura besoin de plus que ça pour gagner les Europe Play-Offs

8.302 spectateurs présents à Sclessin contre Malines. C'est peu, très peu, mais l'ambiance était tout de même meilleure que dans certaines autres rencontres à domicile. Une chose est sûre, les supporters du Standard ne sont vraiment pas motivés par les Europe Play-Offs.

Souvent décrit (à raison) comme le stade le plus chaud de Belgique lorsque les choses se passent bien, Sclessin n'a été annoncé sold-out qu'à une seule reprise cette saison : contre Anderlecht, en fin de phase classique.

La faute, d'abord, aux nombreuses inquiétudes qui entouraient le club pendant l'été, puis au style de jeu défensif et peu chatoyant imposé par Ivan Leko, qui n'a jamais poussé les supporters à se déplacer vers le stade.

Lors de ce Clasico, le stade Maurice Dufrasne était annoncé rempli, seuls quelques abonnés n'étaient pas venus et avaient laissé leurs sièges vides, mais surtout : l'ambiance dans le stade était l'une des plus froides de la saison, malgré le cortège réalisé par les Ultras Inferno et le PHK04 avant la rencontre.

La faute, d'après les supporters du Standard les plus fervents, à un grand nombre de "touristes" (sic.), qui ne prennent leur place que pour les gros matchs, mais qui ne chantent pas et ne participent pas à l'ambiance.

Une bonne ambiance malgré un Sclessin pratiquement vide, mais les joueurs du Standard auront besoin de plus que ça

Ces touristes, ils ne sont évidemment pas de la partie en Europe Play-Offs : pour cette rencontre face à Malines, 8 302 personnes seulement étaient présentes, tandis que 7 438 abonnements pour les cinq derniers matchs à domicile ont été vendus.

C'est peu. Très peu, puisque cela n'englobe qu'un tiers des sièges disponibles environ, alors que la T3 et la T4 restent assez bien occupées. Et sur les réseaux sociaux, les supporters du Standard se disent... heureux de cette situation, parce que seuls les "vrais" étaient là pour pousser leur équipe vers la victoire et pour envoyer quelques messages tels que "A-Cap, go home".

Si l'affluence de ce samedi soir était simplement triste pour un club comme le Standard, l'ambiance mise par les groupes de supporters étaient bien meilleure que dans certains matchs. Ce n'est pas le nombre qui compte, mais la qualité. Par contre, quand on voit un Matricule 16 avec les jambes coupées après l'égalisation de Keano Vanrafelghem, on se dit qu'un Sclessin un petit peu plus rempli aurait peut-être permis aux joueurs d'Ivan Leko de retrouver un second souffle.