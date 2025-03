Thorgan Hazard rappelé chez les Diables grâce au lien entre Eden et Rudi Garcia ? "Si mes performances à Anderlecht sont bonnes..."

Rudi Garcia est le nouveau sélectionneur des Diables Rouges. Le Français est également épaulé par nul autre que Eden Hazard.

Avoir comme frère l'homme qui murmure à l'oreille de Rudi Garcia pourrait-il permettre à Thorgan Hazard de refaire un jour son retour chez les Diables Rouges ? L'Anderlechtois a du mal depuis son retour de blessure mais ne désespère pas.

Hazard n'a jamais été repris sous les ordres de Domenico Tedesco mais ne lui en veut pas : "Il a été très correct avec moi. Pour sa première sélection, il m'a appelé pour me dire qu'il voulait d'autres profils et d'autres joueurs", raconte Thorgan au Nieuwsblad (dans une interview réalisée avant le match d'hier). "J'étais content qu'il m'appelle et j'ai compris ses choix".

Plus de chance avec Garcia ?

Il espère toujours faire son retour en sélection : "Oui, parce que je n'ai pas arrêté moi-même, et si mes performances sont bonnes ici, je pourrais avoir ma chance. La compétition est bien sûr rude et le système a changé".

Eden pourrait-il lui donner un coup de pouce en tant que conseiller ou assistant ? "Il n'est pas assistant". Alors, qu'est-il exactement ? "Bonne question. Je ne le sais pas non plus. Tu devrais lui demander un jour", rétorque Thorgan en rigolant.

A 32 ans, le Brainois rentrera cet été dans sa dernière année de contrat avec Anderlecht. L'auteur du but décisif contre le Portugal en huitième de finale de l'Euro 2020 regoûtera-t-il à la joie d'une sélection ?