Ça bouge encore à la fédération : nouveaux changements dans l'organigramme

Nouveaux changements au sein de la structure de la fédération belge de football avec le départ de son directeur marketing et communication et la directrice des RH.

Avec les arrivées de Rudi Garcia comme nouveau sélectionneur national et Vincent Mannaert comme nouveau directeur technique, la structure sportive de la Fédération royale belge de football a déjà été bouleversée à son sommet ces derniers mois.

Mais la réorganisation au sein de la structure se poursuit. A l'heure de se serrer la ceinture, Manu Leroy et la fédération belge de football, c'est désormais fini. Le directeur marketing et communication de 45 ans n'est plus en fonction.

Il avait assuré l'intérim de la direction de la fédération pendant huit mois suite au départ de Peter Bossaert. Manu Leroy était également l'un des principaux candidats au poste de CEO permanent, mais l'URBSFA avait opté pour Piet Vandendriessche.

Nommé en janvier 2024, Vandendriessche avait finalement été démis de ses fonctions en août dernier, après moins d’un an à son poste. Depuis septembre 2024, le CEO de l’Union belge est Peter Willems.

La fédération de football souligne que la résiliation du contrat s'est faite d'un commun accord avec Manu Leroy indique Sporza. L'ancien joueur des Red Lions (Hockey) dernier était en service auprès de la fédération de football depuis 2019. Enfin, à noter également que la directrice des ressources humaines Sylvie Marissal quitte, elle aussi, le navire.