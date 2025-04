Les supporters d'Anderlecht veulent encore y croire : grosse annonce du RSCA avant la réception du leader du championnat, le Racing Genk

Si le niveau de jeu ne correspond toujours pas aux attentes, les supporters d'Anderlecht ne perdent pas espoir : le Lotto Park est déjà annoncé sold-out pour la réception du Racing Genk, dimanche.

Ce qu'on redoutait est en train de se produire : après une journée seulement, les Champions Play-Offs semblent déjà divisés en deux groupes de trois équipes.

Après leur victoire du week-end, le Racing Genk, le Club de Bruges et l'Union ont désormais pris un avantage assez considérable sur Anderlecht, l'Antwerp et La Gantoise. Il y a déjà cinq points entre les Unionistes, troisièmes, et les Mauves, quatrièmes.

On le savait, le RSCA sera très rapidement fixé dans ces Play-Offs. Car après le revers subi au Jan Breydel, ce sont les deux autres concurrents au titre, Genk et l'Union, qui vont se dresser sur la route des hommes de Besnik Hasi lors des deux prochaines semaines.

Les supporters d'Anderlecht semblent encore croire au titre

Le calcul est donc très simple : Anderlecht pourrait encore croire à de grandes choses avec deux victoires, mais devra impérativement se concentrer sur la finale de la Coupe de Belgique si les deux prochains résultats sont négatifs.

Si le niveau de jeu est grandement critiqué depuis quelques semaines, les supporters ne perdent pas espoir. En effet, pour la réception du Racing Genk prévue dimanche (18h30), le Lotto Park est déjà annoncé sold-out par le club. La tâche sera rude, mais les fans veulent encore y croire.