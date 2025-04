Les grandes manœuvres pour remettre Anderlecht sur le droit chemin : Olivier Renard et le RSCA prépareraient jusqu'à... 13 départs en été !

Un constat est clair à Anderlecht : ce noyau-là ne peut pas jouer le titre. Telle est pourtant l'ambition du club bruxellois, et Olivier Renard aurait prévu de changer les choses pendant l'été.

Anderlecht a manqué son début de Champions Play-Offs. Battus sur la pelouse du Club de Bruges, les Mauves n'ont jamais semblé en mesure d'inquiéter leur adversaire dans une rencontre qui a confirmé que le trou était colossal entre le top 3 et le reste du championnat.

L'arrivée de Besnik Hasi n'a pas pu changer grand-chose au Lotto Park et le RSCA, qui a bel et bien oublié les premiers rôles au championnat après cette défaite, doit désormais se concentrer sur son objectif le plus important de la saison : la finale de la Coupe de Belgique, même si la tâche sera à nouveau ardue face à Bruges.

Quoi qu'il en soit, Olivier Renard s'est rendu compte depuis quelques semaines qu'il avait du pain sur la planche, et le directeur sportif d'Anderlecht aurait prévu une grande révolution dans le noyau. L'objectif de la direction anderlechtoise est évidemment de retrouver une équipe qui se bat pour le titre, ce qui n'est pas le cas du noyau actuel.

Un exode se profile à Anderlecht

C'est pour cette raison que, selon les informations de Het Laatste Nieuws, jusqu'à douze joueurs pourraient quitter le Lotto Park pendant l'été ! Il y a d'abord les évidences : Jan Vertonghen arrête, Leander Dendoncker ne restera pas et il n'y a pas d'option d'achat dans le prêt de Samuel Edozie. Selon le quotidien du nord du pays, Adryelson devrait également rentrer à Lyon.

Il y a ensuite les joueurs qui n'ont plus ou peu d'avenir au club, ou qui n'ont pas le niveau pour évoluer dans une équipe qui joue le titre : Thomas Foket quitte à peine le banc, Mats Rits ne convainc pas vraiment, Mads Kikkenborg ne semble avoir aucun avenir au club et Luis Vazquez semble aussi se rapprocher d'un départ.

Enfin, plusieurs joueurs sont convoités. Kasper Dolberg, venu se remettre sur les rails en Pro League, a déjà montré qu'il n'avait pas grand-chose à faire dans notre championnat, tandis que le club craindrait pour l'avenir de Théo Leoni, Mario Stroeykens et Yari Verschaeren, qui arrivent dans leur dernière année de contrat et qui n'ont pas encore prolongé. La question se pose aussi concernant Killian Sardella.

A Anderlecht, c'est un véritable exode qui pourrait avoir lieu cet été, alors que le club a déjà officialisé la première arrivée de Cédric Hatenboer, et la prolongation de Moussa N'Diaye.