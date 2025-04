Pas titulaire, donc pas légitime pour donner des conseils : quand un Anderlechtois priait Colin Coosemans de la fermer

Colin Coosemans a pris du galon à Anderlecht. Le gardien des Mauves a dû prendre son mal en patience avant de s'imoposer.

Avant les Playoffs de la saison dernière et la blessure de Kasper Schmeichel, Colin Coosemans n'avait pas joué la moindre minute en équipe première à Anderlecht. Il est pourtant présent au club depuis 2021 mais a longtemps dû se contenter d'un rôle dans l'ombre.

Mais il s'en accomodait tant bien que mal : "Malgré les doutes de certains, je sentais le respect de mes équipiers et surtout de Vincent Kompany. Vinnie me rendait important, même si je ne jouais pas. Il me donnait la parole dans le vestiaire et moi, je suis quelqu’un qui a toujours aimé exprimer mes opinions… même si, parfois, je l’ai payé cher", explique-t-il à la RTBF.

Coosemans a toujours joué franc jeu

"Kompany se fichait de la perception des gens : pour lui, seul le contenu comptait. Une seule fois, un joueur m’a dit que je ne jouais pas donc je n’avais pas le droit de parler ou donner des consignes : c’était Wesley Hoedt… Sinon, j’ai toujours été respecté dans le groupe", poursuit Coosemans.

Le défenseur néerlandais prenait beaucoup de place dans le défenseur néerlandais. Son caractère très fier faisait parfois des étincelles lorsque la critique s'accentuait. De là à réduire un équipier au silence, il n'y a qu'un pas.

Colin Coosemans n'a pas apprécié et tient à ce que personne ne subisse le même sort : "C’est pour ça aussi que je dis à un joueur comme Marco Kana qu’il a toujours le droit de s’exprimer s’il veut le faire : il s’entraîne comme les autres et même s’il ne joue pas, il a sa place parmi nous. Si c’est pour l’intérêt de l’équipe, tout le monde a le droit de parler. Marco, mon exemple doit aussi l’aider à se dire que tôt ou tard, le travail paie. Mon parcours démontre qu’il ne faut jamais lâcher. Après la pluie, le soleil revient toujours".