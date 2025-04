🎥 "C'est savoureux, authentique, sincère" : Fred Waseige accueilli comme il se doit par Rocourt pour son retour au RFC Liège

Fred Waseige était présent à Rocourt pour soutenir le RFC Liège le weekend dernier. Il a particulièrement savouré ce retour à la maison.

Pour la première fois depuis un an, Fred Waseige était de retour au RFC Liège à l'occasion du bon partage décroché contre le Patro Eisden (2-2). L'ancien milieu de terrain a lancé sa carrière en jouant sept ans pour les Sang et Marine.

"Évidemment que la première chose que je fais le dimanche ou le lundi, c'est de regarder ce qu'a fait le RFC Liège. Ca m'intéresse. Quand ils gagnent, je me sens mieux, c'est sûr. Quand je vais à Rocourt, je recroise des supporters que je voyais déjà il y a trente ans et on se reconnaît, c'est déjà bon signe. C'est savoureux, c'est authentique, c'est sincère", explique-t-il à VOO, qui l'a accompagné à Rocourt pour l'occasion.

A jamais dans les coeurs de Rocourt

Waseige a ainsi rencontré quelques connaissances, comme Marc Wilmots, venu regarder le retour de son fils Reno face à ses anciennes couleurs : "Fred est un excellent commentateur, j'ai beaucoup de plaisir à l'écouter. Mais comme joueur, qu'est-ce qu'il était rugueux. En plus, c'était dans ma zone. En tant qu'attaquant, j'ai encore quelques bleus sur mes chevilles", rigole l'ancien sélectionneur des Diables.

À chaque fois qu'il revient, Fred Waseige est charrié pour l'une des anecdotes marquantes de ses années liégeoises à l'occasion d'un match européen contre le Rapid Vienne : "Un but des 30 mètres dans la lucarne que personne n'a vu parce qu'il y avait trop de brouillard. Même le speaker a dit que c'était Angelo Nijskens qui avait marqué. Tous mes potes se foutent de moi en me répétant que le plus beau but de ma carrière, très peu de gens l'ont vu...à part le gardien adverse. Mais l'essentiel, c'est que l'on se soit qualifié pour les quarts de finale d'une Coupe d'Europe. Tu imagines ?".

Pour son retour à Rocourt, Fred Waseige a aimé ce qu'il a vu, que ce soit en tribune ou sur le terrain, avec l'égalisation d'Albanese dans le temps additionnel face aux quatrièmes du championnat : "Le RFC Liège aurait mérité mille fois de gagner. Et je dis ça en toute objectivité", a-t-il conclu le sourire aux lèvres.