🎥 Hein Vanhaezebrouck très impressionné par la sensation de la Pro League : "Comme Lamine Yamal, candidat pour le but de l'année"

Konstantinos Karetsas vit des semaines formidables. Après ses débuts en équipe nationale de Grèce, il a marqué de manière fantastique pour le Racing Genk contre Gand en ouverture des Champions Play-Offs.

C'est parfois difficile d'y croire, mais Konstantinos Karetsas en est encore à sa première saison avec l'équipe A du Racing Genk. Il y a moins de douze mois, il jouait encore avec le Jong Genk en Challenger Pro League.

Cette saison, l'entraîneur Thorsten Fink a déjà beaucoup fait tourner entre lui et Patrik Hrosovsky et n'a pas hésité à accorder du temps de jeu au jeune médian offensif de 17 ans. Cela se passe formidablement bien, car il n'y a jamais de perte de qualité entre les deux hommes.

Binational et longtemps pris au milieu du débat, Karetsas a récemment été appelé pour la première fois en équipe nationale de Grèce. Là-bas, il a marqué son premier but en tant qu'international.

Peu de temps après, il a marqué un but encore plus beau pour le Racing Genk, contre La Gantoise. Karetsas a ouvert le score d'une frappe lointaine dans la lucarne. Hein Vanhaezebrouck était très impressionné.

"Phénoménal. J'ai vu Lamine Yamal en mettre un semblable dernièrement. Celui-ci devrait être parmi les candidats pour le but de l'année, je pense. Après ses débuts et son premier but pour la Grèce, les choses ne peuvent pas mieux se passer pour ce garçon", a-t-il déclaré au Nieuwsblad.