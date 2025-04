Jan Vertonghen ne rassure pas ses supporters : "C'est la roulette russe"

Quand reverra-t-on Jan Vertonghen sur les terrains de football ? Le capitaine d'Anderlecht a annoncé sa retraite en fin de saison, mais il a déjà manqué le début des Playoffs.

On saura bientôt - probablement dès ce vendredi et la conférence de presse de Besnik Hasi - si Jan Vertonghen disputera le deuxième match de Playoffs, face au Racing Genk. Le capitaine du RSCA avait fait son retour dans le onze pour la dernière journée de la phase classique.

Mais dès le premier match de PO1, Vertonghen déclarait déjà forfait pour le déplacement à Bruges. Et ce alors qu'il avait récemment annoncé prendre sa retraite en fin de saison : le temps est compté si "Sterke Jan" veut encore avoir un impact à Anderlecht.

"Je compte les jours. J'aurais aimé vivre ça différemment. Si je serai là ce week-end ? Nous verrons bien... Si je n'y suis pas, c'est vraiment que c'est impossible", souffle Jan Vertonghen dans les pages de Het Laatste Nieuws.

"Il reste 10 matchs et je n'aspire qu'à être sur le terrain. Mais il faut que ce soit possible... et il faut encore que je sois meilleur que les autres joueurs à mon poste", pointe le capitaine avec une belle lucidité. Hasi n'a en effet pas le temps d'improviser.

"C'est difficile d'estimer quand je serai prêt. J'ai fait un bon match contre le Cercle. Mais chaque choc reçu sur et en-dehors du terrain est une véritable agression pour mon corps", révèle-t-il. "C'est vraiment la roulette russe. "Mais j'espère, et je suis persuadé, que je retrouverai les terrains".