"On est dans l'avion avec tout le monde et il m'appelle" : un ancien Diable explique comment Vincent Kompany montrait déjà ses talents d'entraîneur en sélection

Vincent Kompany a marqué tous ceux ayant un jour partagé son vestiaire. Que ce soit comme entraîneur ou lors de sa carrière de joueur.

Vincent Kompany n'a pas attendu de devenir un entraîneur renommé avant de dire ce qu'il avait à dire à ses coéquipiers. Bien avant de passer de l'autre côté de la barrière, Vince the Prince était déjà un entraîneur sur le terrain.

Dedryck Boyata est bien passé pour en parler : il évolue en effet au même poste que Kompany et l'a bien connu, que ce soit au début de sa carrière à Manchester City ou chez les Diables Rouges. Une anecdote marquante lui revient sur ces moments partagés en sélection.

"C'était à la Coupe du Monde, il était blessé (c'est Boyata qui avait joué les trois matchs de poule en attendant le retour du boss pour la phase finale). C'était après le deuxième match contre la Tunisie. On était dans l'avion avec tout le monde et il m'appelle", commence-t-il dans Footb'All Time.

Déjà une vision unique

"Il commence à sortir son ordinateur, je me suis demandé ce qu'il faisait. Il me dit qu'il a quelque chose à me montrer. Il y a trois situations où je reçois la balle de Thibaut Courtois en étant seul. On jouait différemment de comment je jouais en club, avec une défense à trois, je n'avais pas encore l'habitude. Vincent me montre ces séquences et me dit ce qu'il aimerait que je fasse différemment", poursuit Boyata.

"Il me dit de garder le ballon, d'avancer, d'attendre que l'attaquant vienne me presser pour ensuite décaler et que cela débouche sur un triangle pour créer le surnombre. Ca a du sens maintenant, mais tout ce qu'il m'a montré, je ne le voyais pas avant", conclut Boyata, le dernier surpris de voir Kompany si rapidement de voir gravir les échelons comme entraîneur.