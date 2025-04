Romelu Lukaku prendra de la place sur le terrain...et en dehors : voilà ce qui attend la direction d'Anderlecht

Romelu Lukaku est bien décidé à tenir sa promesse de revenir à Anderlecht. Ce sera probablement après la Coupe du Monde 2026, lorsqu'il aura 33 ans et qu'il pourra encore apporter beaucoup au Sporting. Anderlecht n'a même pas besoin d'ouvrir la porte, car elle n'a jamais été fermée.

Il y aura probablement non pas un, mais bien deux colosses qui se promèneront à Neerpede. Aujourd'hui, le retour de Nicaise Kudimbana en tant qu'entraîneur de gardiens pour les jeunes d'Anderlecht a été confirmé. Quelqu'un à Naples le savait depuis longtemps : Romelu Lukaku.

Kudimbana, produit de la jeunesse d'Anderlecht et ancien troisième gardien, est une figure du football bruxellois. Un géant imposant au cœur d'or. C'est pourquoi lui et Lukaku sont devenus des amis proches. Chaque été, Lukaku entretient sa condition physique à Neerpede lorsqu'il est en Belgique. Et c'est là que Kudimbana enfile de nouveau les gants pour tenter d'arrêter les tirs de Big Rom.

Anderlecht n'a pas ramené Kudimbana pour faire plaisir à Lukaku, mais parce qu'il est une personne que la jeunesse bruxelloise admire. Cela fera sûrement plaisir à l'attaquant de Naples. Le Diable Rouge n'a jamais été loin de Neerpede, où son fils joue également.

Les huit dernières années l'ont blessé. Le club de son cœur n'a plus remporté de titre et joue un rôle d'arbitre dans la course au titre en Pro League. Il veut contribuer au retour au sommet, mais il faudra encore beaucoup d'efforts pour y parvenir.

Il faudra évidemment faire des concessions des deux côtés pour concrétiser ce retour par la grande porte. Mais après les déclarations des dernières années et les confidences de l'attaquant de Naples à son entourage, un accord devra "quoiqu'il arrive" être trouvé.

La direction joue gros

Romelu Lukaku a toujours dit que lorsqu'il reviendra à ses racines mauves, ce sera avec encore du carburant dans le moteur. Le voir débarquer dans à peine plus d'un an a de quoi faire peur à bon nombre de défenseurs de l'élite.

En attendant, il sera intéressant d'observer ce qu'il se passe au sein du club. C'est que ces dernières années, il s'est avéré très difficile de dégager un fil rouge dans la politique sportive du club ou même de déterminer avec certitude qui en était aux commandes. Avec Lukaku, quelqu'un au caractère affirmé arriverait. Quelqu'un qui n'hésite pas à bousculer les choses en interne.

Romelu Lukaku a joué pour les plus grands clubs de la planète et sait comment se construit le succès. Anderlecht pourrait être bien avisé de l'écouter. Des considérations qui rappellent le grand retour de Vincent Kompany. Reste à voir qui sera l'interlocuteur d'ici là.