Trop cher pour l'Antwerp ? Un an avant la fin de son contrat, Vincent Janssen se livre sur son avenir au Bosuil

Vincent Janssen est un gros salaire à l'Antwerp et il lui restera encore un an de contrat après cette saison. L'attaquant néerlandais semble décidé concernant son avenir.

L'Antwerp est sur le point de vivre un été animé sur le marché des transferts. Il y a de jeunes talents qui peuvent et vont partir, tandis que le club pourrait aussi vouloir se séparer de joueurs plus âgés avec un salaire plus élevé.

Par exemple, il y a Toby Alderweireld, qui prendra sa retraite de footballeur professionnel à la fin de cette saison. Vincent Janssen est également un dossier important et prêt à être traité. Son contrat court jusqu'en juin 2026.

Vincent Janssen veut rester à l'Antwerp, son salaire pourrait poser problème

Il y a déjà beaucoup de spéculations concernant son avenir, mais dans un récent passage sur le podcast MIDMID dans le nord du pays, il ne s'est pas caché au sujet de celui-ci. "J'espère toujours être à l'Antwerp. Il me reste une année de contrat, j'aimerais rester à Anvers. Mais la situation au club est compliquée", a-t-il ajouté. Son salaire pourrait poser problème.

"Est-ce que je gagne trop ? C'est peut-être possible, oui. C'est vrai. Nous n'en avons pas beaucoup discuté avant les Play-Offs. Mais la conversation aura bien lieu", a-t-il assuré.

Janssen est clairement encore heureux avec le Great Old. "Je suis tout simplement très heureux. Quand vous avez quelque chose de très beau, il est difficile de le laisser partir", a-t-il conclu.