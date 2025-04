Le RWDM tout proche, la RAAL rêve : les scénarios de la montée en Jupiler Pro League

À deux journées de la fin de la phase classique, trois équipes sont en position favorables à la montée directe en Jupiler Pro League. Petit problème, il n'y a que deux places qualificatives sans barrages. Voici donc les différents scénarios possibles pour le RWDM, Zulte Waregem et la RAAL.

Le RWDM a son sort entre les mains

Actuellement premiers, les joueurs de Yannick Ferrera n'ont besoin que d'un petit succès ce soir face à Lommel pour s'assurer la montée en Jupiler Pro League. Au classement, le RWDM compte en effet 57 points et Zulte et la RAAL en comptent 56 chacun. La différence entre ces deux équipes est que la seconde comptabilise un match de plus et sera bye ce week-end puisqu'ils devaient jouer Deinze qui est forfait.

Ce match de retard pour le RWDM permettrait de distancer la RAAL à quatre points avant la dernière journée. Seuls trois points seront encore accrochables et le RDWM serait donc sûr de finir dans les deux premières places, significatives de montée. À noter que si Zulte perd et que Molenbeek gagne, ils seront également sacrés champions.

Un petit espoir pour La Louvière

Rien n'est perdu car même s'ils ne jouent pas ce week-end, les Loups seront très attentifs aux résultats de leurs deux concurrents. Plusieurs scénarios sont possibles. Dans le cas improbable où les deux équipes perdent, ce sera un statut quo et tout se jouera sur la dernière journée. Si le RWDM gagne et que Zulte perd à Lokeren, comme dit plus haut, les Bruxellois seraient champions et Zulte et la RAAL seraient à égalité.

Si les deux équipes gagnent, elles resteraient collées en haut du classement et à 4 et 3 points d'écart avec la RAAL. Si Zulte gagne et que le RWDM perd ou fait match nul, Zulte reprendrait la tête du classement. Si les deux équipes font match nul, elles prendraient chacune un point de plus sur la RAAL et enfin si le RWDM gagne et que Zulte fait match nul, le RWDM prendrait trois points d'avance et serait sûr de monter et tout proche d'être champion.

L'info importante est que lors de la dernière journée, les deux premiers s'affrontent : Zulte Waregem recevra le RWDM. Les deux équipes sont donc susceptibles de perdre des points. Si Zulte ne prend, par exemple, qu'un point à Lokeren-Temse ce week-end, la RAAL pourrait dépasser les Flandriens lors de la dernière journée s'ils ne battaient pas le RWDM à la maison.

Dans tous les cas, l'équipe des trois qui ne serait pas qualifiée directement en Jupiler Pro League affrontera en barrages le 14e des Playdowns de D1A (à l'heure actuelle, il s'agirait de STVV). Une dernière opportunité donc...