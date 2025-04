Nicolas Raskin reçoit un prix en Écosse suite à ses superbes prestations !

Nicolas Raskin a été élu joueur du mois de mars avec les Rangers. Une période qui restera décidément gravée dans la tête du Diable Rouge !

Le Liégeois a notamment réalisé une énorme performance lors de la victoire de son équipe contre le Celtic dans le Old Firm le 16 mars dernier. Il a inscrit un but et délivré une passe décisive.

Son match n'est d'ailleurs pas passé inaperçu du côté du sélectionneur national de la Belgique, Rudi Garcia, qui avait décidé de le convoquer pour les deux matchs face à l'Ukraine en barrages pour le maintien en Ligue A de la Ligue des Nations. Le milieu de 24 ans a donc pu faire ses grands débuts avec les Diables ! Titulaire lors de la remontada des joueurs belges à Genk (3-0), Raskin avait été auteur d'une superbe performance.

À son retour en Écosse, il ne s'est pas arrêté en si bon chemin puisqu'il a délivré une passe décisive le 29 mars dernier contre Dundee. Son équipe s'était alors finalement imposée 3-4.

Dans ce mois maintenant si spécial pour lui, il a également délivré un assist lors du match aller face au Fenerbahçe (1-3) en huitième de finale de la Ligue Europa le 06 mars. La semaine suivante, il a également participé à la qualification de son équipe en quarts de finale après les tirs au but.