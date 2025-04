OFFICIEL : Mohamed Salah prend une grande décision concernant son avenir

C'est officiel depuis ce vendredi matin, Mohamed Salah restera un joueur de Liverpool la saison prochaine.

C'est l'information qui a fait beaucoup de bruit dans la planète foot ce matin, Salah restera à Liverpool malgré d'énormes propositions venant d'Arabie saoudite. L'Égyptien a paraphé un contrat jusqu'en 2027.

"Je voudrais dire à nos fans que je suis très, très heureux d'être ici. J'ai signé ici parce que je crois que nous pouvons gagner beaucoup de grands trophées ensemble. Continuez à nous soutenir et nous ferons de notre mieux, et j'espère qu'à l'avenir nous gagnerons plus de trophées," explique l'ailier.

Lui qui a rejoint le club en 2017 et a inscrit 243 buts et délivré 111 passes décisives en 394 matchs, a déjà remporté deux Supercoupes d’Angleterre, une Coupe d’Angleterre, un titre de champion d’Angleterre, une Ligue des Champions, une Supercoupe d’Europe et une Coupe du monde des Clubs.

Le prochain titre de champion d'Angleterre ne semble être qu'une question de temps puisque les Reds sont plus que jamais en bonne voie de soulever le trophée une nouvelle fois cette saison. D'un point de vue individuel, il a déjà été élu meilleur joueur de la saison deux fois.