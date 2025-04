Ardon Jashari met les choses au clair concernant les rumeurs d'un accord personnel avec Anderlecht

Avant de s'engager avec le Club de Bruges l'été dernier, Ardon Jashari a effectivement discuté avec d'autres clubs, dont Anderlecht. Le milieu de terrain suisse confirme ces échanges, mais tient à mettre les choses au clair.

"Le fait que j'avais un accord personnel avec Anderlecht est totalement faux. Le Club de Bruges a été la première équipe belge à me contacter." Il explique que ce n'est qu'après que le RSCA s'est manifesté. "Quand un club montre de l'intérêt, j'écoute toujours, par respect", confie-t-il à HLN. "Mais cela ne signifie pas que tout se concrétise. C'était différent avec le Club : ils ont continué à manifester de l'intérêt de manière constante et à me suivre."

"Le Club me voulait vraiment", raconte-t-il. "Beaucoup d'équipes montrent de l'intérêt, mais ensuite le contact se perd. Avec le Club, c'était sérieux à chaque fois. Ils m'ont fait me sentir spécial, ce que je n'ai pas ressenti ailleurs."

Même des clubs étrangers comme le FC Séville ont montré de l'intérêt, mais aucun ne lui a donné le même sentiment que le Club : "Les discussions étaient convaincantes. Ils connaissaient tout de moi, s'étaient bien préparés. Cela inspirait confiance."

Le projet sportif a également correspondu aux attentes du Suisse. "Bruges est un club ambitieux, bien structuré, avec de grands projets. Pour moi, c'était le choix idéal pour une première étape à l'étranger." Il est intéressant de noter que Jashari a signé avant même que la qualification du Club de Bruges pour la Ligue des Champions ne soit assurée.

Cette signature a marqué un moment particulier dans sa carrière. "J'étais tellement fier que j'ai acheté un stylo spécial pour signer mon contrat", plaisante-t-il. "Cela montre à quel point j'étais touché. Je suis très heureux d'être ici."