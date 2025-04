Comment remobiliser une équipe sonnée deux weekends de suite ? Les mots forts de Yannick Ferrera pour encore croire à la montée

Les mines étaient basses au RWDM après avoir manqué la montée en s'inclinant contre Lommel. Mais Yannick Ferrera veut croire à la victoire contre Zulte Waregem qui serait encore synonyme de promotion.

"On a tout essayé" : c'est un Yannick Ferrera ne se voulant pas abattu qui s'est présenté face à la presse après la deuxième balle de match pour la montée manquée en une semaine. "A part ce moment d'inattention sur le corner qui amène le but, à part le fait qu'on ne les a pas assez menacés en première mi-temps, on a tout essayé, je ne peux pas leur reprocher".

"On a eu assez de situations pour marquer six ou sept buts. Il y a déjà eu des matchs où en a eu moins de frappes et plus de buts. Ce n'est pas rentré, on est déçus du résultat. Il n'y a pas à tergiverser, il faut passer au match suivant et ne plus ressasser celui-ci", poursuit-il.

Déjà focus sur Zulte

Le RWDM a tout donné, mais il y avait toujours un joueur de Lommel pour empêcher l'égalisation. Ferrera ne veut pas que le score soit utilisé pour conclure que son groupe a craqué sous la pression : "Une pression particulière ? Tu l'as sentie ? Non, on ne fait que deux erreurs, sur lesquelles je suis déjà revenu, mais je n'ai pas vu des joueurs qui jouaient avec la pression".

Le coach molenbeekois pense déjà à la finale de vendredi prochain contre Zulte Waregem, qui décidera de tout : "C'est un peu à l'image d'un joueur de tennis qui mène 40-0 et qui rate les deux premières balles de match : il en a encore une. C'est notre cas. Il faut se focaliser là-dessus. Mais si on pense au point à 40-0 et 40-15, on aura un problème. Dès maintenant, et c'est ce qu'on a dit aux joueurs, on regarde vers Zulte, on ira là-bas pour gagner, on va essayer de décrocher la montée là-bas. C'est plus facilement dit que fait, mais c'est ce qu'on doit faire".

Quel discours tenir face à un groupe touché par ces deux désillusions de suite ? "On va faire ce qu'on a fait pendant toute la saison. On a déjà perdu des matchs, des matchs qu'on ne méritait pas de perdre. Contre Beveren, perd 0-2, c'était notre dernière défaite (en novembre), un match qu'on ne méritait pas non plus de perdre, on a bien rebondi dernière, à nous de refaire de même". Pour cette finale contre le Essevee, Yannick Ferrera retrouvera Ilyes Ziani, suspendu hier, qui a cruellement manqué à l'équipe.