🎥 Le coup de sifflet qui fait basculer la course au titre ? Silvio Proto et Jonathan Lardot sont formels : "Ce n'était pas une phase compliquée"

C'est un penalty de dernière minute qui a décidé du choc entre le Club de Bruges et Genk. Le département arbitral a confirmé qu'il était bel et bien justifié.

Mis à part les joueurs de Genk, vous ne trouverez pas grand monde pour contester le penalty accordé au Club de Bruges dans le temps additionnel contre Genk. Mais vu l'importance de la phase dans la course au titre, le département arbitral a pris le temps de revenir dessus.

Invité d'Under Review, Silvio Proto est catégorique : "Nikolas Sattlberger essaie de toucher le ballon et tacle, il ne le touche pas du tout. Pour moi, il y a toujours penalty. Ce n'était pas une phase compliquée parce que s'il n'y pas penalty sur ce contact, il y a penalty avant, quand Sadick ceinture Vermant. L'un dans l'autre, il y avait penalty, que ce soir sur la première ou la deuxième phase".

Un penalty des plus évidents

Présent à ses côtés, Jonathan Lardot aquiesce : "Il y a assez de situations pour accorder un penalty. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est que Nicolas Laforge ne siffle pas directement. Parce qu'Hugo Siquet a une occasion nette de but dans la foulée de cette faute".

La phase a été particulièrement bien gérée : "Siquet rate l'occasion, et dans la logique de son interprétation, l'arbitre siffle penalty. Que ce soit pour la première ou la deuxième faute, il y a toujours penalty".

"S'il le donne pour le ceinturage de Sadiq sur Vermant, on attend un carton jaune. Mais je pense qu'il signale la première faute et qu'il donne jaune à Sadiq par après pour ses rouspétances", conclut Jonathan Lardot, qui a connu des weekends plus difficiles.