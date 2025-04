Leander Dendoncker lourdement critiqué par une légende du football belge : "Il passe juste à côté du ballon..."

Après la défaite d'Anderlecht dans le derby bruxellois contre l'Union, Leander Dendoncker a reçu de vives critiques de la part de l'analyste Franky Van der Elst sur le plateau d'Extra Time. Sa réaction après la perte de balle de Thorgan Hazard sur le 1-0 a été soulignée.

"Dendoncker est beaucoup trop passif sur cette action", a déclaré l'ancien milieu de terrain de très haut niveau. La phase décisive du derby bruxellois a commencé avec un contrôle manqué de Thorgan Hazard au cœur du jeu. L'Union a accéléré rapidement, Ait El-Hadj a servi Promise David, qui a trompé Colin Coosemans.

Mais selon Franky Van der Elst, la faute n'incombe pas uniquement à Thorgan Hazard. "On ne peut pas perdre le ballon de cette façon, c'est clair. Mais ce qui me dérange le plus, c'est que Dendoncker, en tant que milieu défensif, en fait beaucoup trop peu !, a-t-il lancé sur le plateau d'Extra-Time, l'émission du lundi diffusée sur la VRT.

Leander Dendoncker n'a pas bien rempli son rôle

L'ancien médian défensif du RWDM, du Club de Bruges et des Diables connaît le poste mieux que personne. "En tant que numéro six, tu dois toujours être devant le ballon. Ici, il est perdu à une petite dizaine de mètres de Dendoncker. Il devait sprinter pour couvrir cette zone, mais il est passé à côté du ballon."

Selon l'analyste, dans une telle situation, un numéro six ne doit pas attendre la réaction de ses coéquipiers. "Quelqu'un perd le ballon, il faut réagir tout de suite. C'est le rôle de chaque joueur et encore plus d'un milieu défensif. Le fait qu'il n'ait pas réagi après cette perte de balle, c'est ce qui me reste en mémoire."

"Vous devez corriger les erreurs de vos coéquipiers et ne pas vous dire 'il a perdu le ballon, c'est à lui de le récupérer". Selon Van der Elst, c'est pourtant ce que l'on aurait dit sur cette phase...