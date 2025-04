Un géant au profil atypique : Edgard Opoku, le talent qui a filé entre les doigts du Standard pour signer dans un autre club de Pro League

L'information est passée inaperçue, mais La Gantoise a fait signer un premier contrat professionnel au jeune Edgard Opoku, âgé de 16 ans. Les Buffalos ont réalisé un joli coup car d'autres clubs étaient eux aussi sur la balle.

Quelques clubs ont dû éprouver des regrets en apprenant qu'Edgard Opoku avait signé son premier contrat pro à La Gantoise. L'Antwerp et le Standard, qui le convoitaient, mais surtout le Club Bruges. Pourquoi ? Parce qu'Opoku jouait à l'âge de 13 ans au City Pirates, un club de troisième division amateur, avec lequel le Club a un partenariat.

Mais celui qui évoluait alors comme attaquant n'attirait pas vraiment l'attention. Il se démarquait, mais pas au point de laisser penser qu'il finirait dans un grand club. Jusqu'à ce qu'il s'inscrive à une journée de détection organisée par La Gantoise.

D'attaquant maladroit à défenseur prometteur

Un dimanche matin pluvieux, le garçon s'est présenté à Meise, où les recruteurs des Buffalos s'étaient rassemblés. Ils avaient failli annuler la journée de détection, car il pleuvait vraiment des cordes. Entre les gouttes de pluie, Opoku s'est montré tel qu'il était : un adolescent un peu maladroit qui ne savait pas encore manier ses longues jambes.

Cependant, une idée a germé chez le chef des recruteurs de l'époque. Il n'y avait pas tant de jeunes joueurs de 13 ans aussi grands, ce qui pouvait en faire un défenseur intéressant. Il mesurait alors déjà plus de 1m80, mais avait une mauvaise coordination. Opoku a alors obtenu quelques essais, mais tout le monde n'était pas convaincu.

Pourtant, il a eu sa chance et les entraîneurs de jeunes ont travaillé avec lui. Ils espéraient qu'avec les années, il s'habituerait à son corps. "Il avait l'air maladroit", rigole maintenant son agent, Jeffrey Van der Straeten de l'agence Lupus Sport. "Mais lorsque la croissance s'arrête, le corps s'équilibre davantage, et c'est ce qui s'est produit progressivement au fil des années. Sur le plan moteur, il a fait d'énormes progrès pour devenir un bel athlète rapide, avec une bonne endurance et à l'aise avec le ballon".

Lorsqu'il a fait ces progrès, il était assez clair qu'une carrière dans le football professionnel lui était accessible : "Un défenseur doit avoir une certaine taille, et avec ses performances en tant que grand défenseur de 1m95, il a convaincu tout le monde".

La Gantoise lui a donc offert un contrat jusqu'en 2028 et la saison prochaine, il devrait faire ses premiers pas dans le football professionnel avec les Jeunes de Gand - qui ont validé leur promotion en Challenger Pro League. "Ce sur quoi il doit encore travailler, c'est son jeu de tête. Défensivement, il remporte tous les duels, mais offensivement, il doit marquer plus de buts avec sa taille", déclare Van der Straeten.

Pour Gand, c'est une victoire en soi de l'avoir gardé face à l'intérêt de l'Antwerp et du Standard. Opoku réside d'ailleurs à 800 mètres du Bosuil. Mais le projet des Buffalos a su le convaincre.