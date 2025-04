Vivement critiqué, Kompany répond à une légende du Bayern : "Je respecte chaque opinion, mais..."

Vincent Kompany a balayé les doutes et les critiques à la veille du choc face à l'Inter Milan. Alors que le Bayern doit renverser une défaite 1-2 de l'aller, son coach refuse le pessimisme ambiant.

À la veille du match retour contre l’Inter Milan en Ligue des champions, Vincent Kompany a abordé sa conférence de presse avec un calme olympien, malgré les récentes critiques. Après la défaite 1-2 à l’aller à Munich, le coach du Bayern est sous pression notamment après les remarques de Lothar Matthäus sur la non-titularisation de Thomas Müller.

Sans s’énerver, Kompany a répondu avec élégance : "Je respecte chaque opinion à cent pour cent, cela fait partie du métier. Mais j’aborde ce match avec beaucoup de sérénité.", relayé par nos confrères de Het Laatste Nieuws.

Interrogé sur ses décisions tactiques, Kompany a rappelé que son rôle n’est pas de plaire, mais de faire gagner. "Je dois simplement prendre les meilleures décisions pour l'équipe." a-t-il insisté, refusant de se laisser paralyser par la peur de l’échec.

Avec franchise, il a pointé une mentalité qu’il juge trop pessimiste : "C'est toujours : et si on perd… Jamais : et si on gagne… Je n'aborde pas ce match avec cet état d'esprit." Un message clair à ses détracteurs : le Bayern avancera avec ambition, pas avec crainte.

Certains voient une saison en demi-teinte, Kompany, lui y voit une opportunité historique. "On est en avril, on est à un pas des demi-finales de la Ligue des champions et à trois victoires du titre allemand." Loin du défaitisme, il célèbre la chance d’être encore en lice pour deux trophées majeurs. "Si ce n'est pas ça, des opportunités, qu'est-ce que c'est ?" a-t-il lancé.