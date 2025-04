Des amendes... pour des doigts d'honneur ? La Pro League répond aux supporters de l'Antwerp, qui sont furieux

Vingt supporters de l'Antwerp ont récemment reçu un procès-verbal dans leur boîte aux lettres pour avoir effectué des doigts d'honneur lors du derby anversois. La Pro League a réagi à cet incident.

Une vingtaine de supporters de l'Antwerp ont été surpris de trouver un PV dans leur boîte aux lettres. La raison en était effectivement très particulière et triviale.

Les incidents sont fréquents lors du derby anversois. Au Bosuil, la situation a déjà dégénéré et le match a dû être définitivement arrêté, mais tout ne s'est pas passé comme prévu non plus au Kiel.

Une fusée éclairante avait été lancée en direction de la tribune adverse, où se trouvaient des familles, mais les services de sécurité ont également remarqué autre chose. En effet, plusieurs supporters de l'Antwerp ont fait des doigts d'honneur à l'adresse du public adverse.

Quelque chose qui, selon la Pro League, est absolument inacceptable. "Tout le monde doit respecter les règles et les normes de comportement dans un stade. Ceux qui ne peuvent pas se comporter correctement doivent en subir les conséquences", déclare la Pro League via Het Laatste Nieuws.

"Cela vaut pour l'utilisation de matériel pyrotechnique, mais aussi pour tout comportement haineux tel que les doigts d'honneur. Ce n'est qu'en étant stricts à ce sujet que nous pouvons créer un climat de football sûr et une expérience agréable pour tous les supporters".