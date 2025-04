C'est terrible pour l'ancien Anderlechtois Joshua Zirkzee : le verdict lourd de sa blessure est tombé

Alors qu'on vous parlait de lui la semaine dernière suite à un but inscrit en fin de match face à l'OL en Europa League, Joshua Zirkzee ne sera pas présent pour la manche retour de ces quarts de finale. Le Néerlandais s'est blessé aux ischios.

Sa saison est terminée, annonce son entraîneur en conférence de presse : "Joshua est out pour le reste de la saison. Nous devons le préparer pour la saison prochaine. C'est difficile pour un joueur d'arrêter, mais c'est le football."

La blessure du Néerlandais est survenue le week-end dernier. Il avait dû être remplacé à la 55e minute de jeu lors de la défaite des Mancuniens contre Newcastle (4-1).

C'est donc sans l'ancien Anderlechtois que Manchester United tentera de se qualifier pour les demi-finales de l'Europa League. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné ce jeudi à 21h00. La manche aller avait vu les deux équipes se quitter au Groupama Stadium sur un score de parité (2-2).

Ruben has ruled Joshua Zirkzee out for the season.



Speedy recovery, Josh ❤️#MUFC || #UEL