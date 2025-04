"Le sauveur de la saison de United" : les réactions de la presse anglaise après le but de l'ex-Anderlechtois Joshua Zirkzee en quart de finale de Ligue Europa

Alors que beaucoup le critiquaient, Joshua Zirkzee commence à se faire une place à Manchester United. Les réactions de la presse anglaise en témoignent.

Ce jeudi, Joshua Zirkzee est entré en jeu à la 63e au Groupama Stadium face à l'OL avec Manchester United en quart de finale de la Ligue Europa. L'ancien Anderlechtois pensait même offrir la victoire à son équipe avec un but à la 88e avant que Rayan Cherki ne revienne mettre les compteurs à zéro dans le temps additionnel (2-2).

La prestation de l'ex-mauve n'est cependant pas passée inaperçue. La presse anglaise s'enflamme ! À commencer par The Sun : "Qui aurait pu prédire que l'attaquant néerlandais serait le sauveur de la saison de United lorsqu'il a été hué par ses propres supporters au début de l'année."

The Guardian reste plus calme et se contente de décrire : "Leny Yoro inscrivait le 1-1 avant que Joshua Zirkzee ne semble avoir scellé une victoire classique en reprenant de la tête un centre millimétré de Bruno Fernandes à la 87e minute."

Du côté de Manchester Evening News, la note de 8 sur 10 lui a été attribuée. "Il a inscrit ce qui aurait dû être le but de la victoire," écrit le média. Le Daily Express attribue la même cotation en évoquant "une entrée en jeu décisive."

L'analyse de Zirkzee

Quant à l'analyse d'après-match du joueur lui-même, la frustration d'encaisser un but en fin de match est surtout ce qui ressort au micro de son équipe : "Ce n'est pas un mauvais résultat, c'est juste que ça fait mal d'encaisser un but aussi tardif. C'est comme ça. Il faut passer à autre chose et penser au prochain match."