La plus grosse erreur que Wouter Vandenhaute a commise et que Bart Verhaeghe a su éviter... et il serait temps de s'en rendre compte

Anderlecht devra recommencer à zéro la saison prochaine. Sauf victoire en Coupe, ce sera un constat d'échec, et le Conseil d'administration ne sera pas ravi. Wouter Vandenhaute sera sous pression.

Depuis que Wouter Vandenhaute est devenu président du RSC Anderlecht en mai 2020, le club a connu une instabilité remarquable tant au niveau des directeurs sportifs que des entraîneurs - et ce sans même parler des autres chamboulements en coulisses. Au total, depuis l'arrivée de Vandenhaute, Anderlecht a épuisé trois directeurs sportifs et six entraîneurs.

Ce qui ne fonctionne pas doit être changé : tel est le credo de Vandenhaute. Dans le sillage de tous ces responsables sportifs, de nombreux joueurs et systèmes de jeu ont également suivi. Le patron des Mauve & Blanc vise le succès à court terme, pour le meilleur et pour le pire.

Vandenhaute a véritablement Anderlecht dans le cœur et souhaite ramener le club au plus haut niveau, mais sa méthode ne fonctionne pas. Sa passion pour le club semble plus étouffante que positive. Comme cela a été dit de nombreuses fois : ce qui fonctionne dans le monde des affaires n'est pas toujours applicable dans celui du football.

C'est quelque chose que Bart Verhaeghe avait rapidement compris au Club de Bruges, par exemple. Il a développé le Club sur la base de collaborateurs loyaux. Vincent Mannaert était son lieutenant, mais les hommes qui ont aujourd'hui encore leur mot à dire y travaillent depuis des années. Le Directeur du Football, Dévy Rigaux, est passé des jeunes du clubs à un poste d'interprète puis de Team manager, avant d'être placé en charge des transfers.

Les employés doivent être impliqués

C'était aussi le cas à Anderlecht par le passé : des soldats fidèles y évoluaient et connaissaient Neerpede de fond en comble. Ils étaient impliqués. Aujourd'hui, la plupart ne sont que de passage. Vandenhaute se laisse trop rapidement guider par ses émotions et son désir d'offrir rapidement un trophée à Anderlecht.

Le départ de Vincent Kompany après la finale de la Coupe perdue en est un exemple. Kompany avait un projet à long terme en tête, ce qui n'était pas en accord avec la vision de Vandenhaute. Le président s'est également mêlé des transferts de prestige à la Vertonghen et Hazard, qui ont une masse salariale énorme pour des résultats jusqu'ici mitigés.

La saison dernière, Vandenhaute a bien failli réussir lorsque Anderlecht semblait proche d'un titre - une victoire contre Bruges aurait pu tout changer. Mais Hazard et Vertonghen, justement, étaient absents, et le RSCA n'y est pas parvenu.

Cette saison, l'écart est beaucoup plus grand. Il faut donc repartir de zéro. Anderlecht a besoin d'environ onze transferts pour la saison prochaine. Avec Besnik Hasi ? Même cela est loin d'être certain. Il faudra à nouveau reconstruire, mais surtout - enfin - trouver une ligne directrice à laquelle Anderlecht s'en tiendra.

Et le président doit également suivre le mouvement, car malgré le souhait des supporters de le voir partir, cela ne devrait pas être pour tout de suite. Wouter Vandenhaute est également sensible à ces critiques, ce qui le pousse à miser encore plus sur le succès à court terme. Mais après cinq ans, il serait temps qu'il tire les conclusions nécessaires...