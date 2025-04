La prochaine étape pour Nicolas Raskin chez les Diables ? "Ca a toujours été un objectif depuis que j'ai commencé à jouer"

Nicolas Raskin a haussé son niveau ces derniers mois. Parviendra-t-il à conserver sa place chez les Diables Rouges ?

C'est avec le sentiment du devoir accompli que Nicolas Raskin a quitté les Diables Rouges après sa première sélection chez les grands. Monté au jeu lors du match aller contre l'Ukraine, le milieu de terrain des Glasgow Rangers a brillé au retour avec un match plein.

Interrogé par la RTBF, le Liégeois est fier de cette première apparition : "Je ne peux pas dire que je ne m’attendais pas à une sélection parce qu’avec les semaines que j’avais faites et les performances des Rangers en Europa League, j’aurais trouvé ça mérité. C’est la première fois que j’ai regardé la conférence de presse en me disant que j’y croyais vraiment".

De retour à son meilleur niveau

On oublie souvent que lors de cette prestation référence face aux Ukrainiens, Raskin écope d'un carton jaune : "Je me suis dit : 'Oula, il va falloir faire attention'. Je n’étais pas persuadé que c’était une jaune ; je crois qu’après quatre minutes, l’arbitre aurait pu être plus clément. Mais bon, je ne me rends jamais la tâche facile. Heureusement, j’ai pu grandir dans le match et m’épanouir avec de super joueurs. Cette carte, je l’ai bien gérée".

Un premier match qui laisse penser que Nicolas Raskin a une vraie carte à jouer grâce à son profil : "Je suis venu pour essayer de jouer avec mes qualités. Défendre vers l’avant, aller chercher le ballon dans les pieds de l’adversaire : j’apprécie ça. Donc si je peux apporter mes qualités aux Diables, c’est un honneur. Maintenant il faudra performer tous les jours, toutes les semaines pour essayer de se montrer".

L'ancien du Standard a évidemment la Coupe du Monde 2026 en ligne de mire : "Ca a toujours été un objectif depuis que j’ai commencé à jouer. Vous pouvez interroger mes proches et ma famille, j’en parle depuis longtemps. A l’époque, je me disais : 'Maintenant, ce n’est pas mon moment, mais j’ai en ligne de mire la Coupe du monde 2026'. J’aimerais y être, je vais tout faire pour y être. C’est à moi de garder un niveau assez bon pour être sélectionné et pour performer quand je suis en équipe nationale. C’était un rêve de gosse".