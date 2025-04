🎥 Une reprise pour l'histoire : le but qui ramène La Louvière en première division dans le temps additionnel

La nuit va √™tre longue (ou courte, c'est selon) √† La Louvi√®re. Les Loups ont arrach√© la promotion au forceps du c√īt√© de Lommel.

Les visages étaient tendus dans le camp louviérois pendant cette rencontre couperet à Lommel. Conscients de l'enjeu, les hommes de Frédéric Taquin ont eu toutes les peines du monde à pratiquer leur football habituel et à aller porter le danger dans le rectangle adverse.

Si bien que quand Lommel à ouvert le score dans le dernier quart d'heure, c'est véritablement le ciel qui tombait sur la tête des Verts. Sauf que ce but n'a fait que sonner la charge pour les visiteurs.

La RAAL est d'abord revenue sur un coup de pouce du destin, un ballon repoussé par le gardien adverse sur l'un de ses défenseurs pour l'auto-but gag (enfin pas si gag que cela si l'on adopte le point de vue du RWDM).

Belkheir passe à la postérité

Mais cela ne suffisait pas au bonheur des Loups : pour valider son ticket pour la D1A, il fallait gagner ce match. Taquin a donc jeté toutes ses forces dans la bataille, et plus précisément dans le rectangle adverse.

Et cela a fini par payer dans le temps additionnel ! Sur une déviation très inspirée de Maxence Maisonneuve, Mouhamed Belkheir a ajusté le portier de Lommel pour faire 1-2 et envoyer La Louvière au paradis. Le début des scènes de liesse dans le parcage visiteur et sur la Place Mansart de La Louvière, sur laquelle avait été installé un écart géant.