Incroyable scénario : la RAAL va chercher sa montée en D1A, le RWDM est battu et rate le coche au profit de Zulte !

Incroyable scénario à Lommel comme à Zulte. Dans vingt dernières minutes de folie, la RAAL a cru tout perdre, mais a finalement été chercher sa qualification... tandis que le RWDM s'inclinait et finissait troisième !

"Unscripted drama" : voilà le slogan que la Pro League avait trouvé pour le championnat de D1A récemment. Mais c'était bien la petite soeur, la Challenger Pro League, qui offrait un dénouement de folie ce vendredi soir : trois équipes pouvaient encore être sacrées championnes, et toutes trois pouvaient manquer la montée directe.

La RAAL se rendait à Lommel avec un statut de miraculé après la défaite de ses deux concurrents la semaine passée. Les Loups n'ont rien à perdre, mais doivent gagner : ils tentent de pousser, mais c'est brouillon et Lommel en profite presque, forçant Peano à une belle intervention dès la 8e.

Zulte Waregem force la RAAL à la victoire

C'est l'encéphalogramme plat côté louviérois tandis que de l'autre côté, au Gaverbeek, Vossen (17e) loupe le 1-0 pour Zulte, et Biron le 0-1 pour le RWDM. Erenbjerg frôle encore l'ouverture du score pour Zulte Waregem (28e) tandis que dans le Limbourg, le seul frisson pour Lommel vient d'une frappe lointaine de Belkheir.

La RAAL multiplie les fautes techniques, Lommel n'en profite pas mais à la pause, les Loups savent qu'ils sont forcés de gagner car Zulte a ouvert le score, un bon centre de Paugain ayant trouvé la tête de Hedl à la 38e. Le RWDM est dans les cordes après 45 minutes.

Sans surprise, au retour des vestiaires, les deux équipes forcées de marquer vont pousser : la RAAL comme le RWDM remontent mieux sur la pelouse, mais les Louviérois manquent de précision. La connexion Belkheir-Guindo ne se fait pas à Lommel, Laaziri attend trop dans le rectangle de Zulte (49e). Le centre dangereux de Botella ne trouve pas d'autre Loup (64e).

Tandis que la RAAL ne trouve pas la faille et que le match entre Lommel et La Louvière s'enlise, c'est la libération de l'autre côté de la Flandre : Mickaël Biron, qui avait déjà envoyé le RWDM en D1A deux ans plus tôt, fait 1-1 sur un bon ballon de Souza (68e). À ce moment, un but molenbeekois enverrait aussi la RAAL en D1A.

Mais le SK Lommel n'est pas là pour distribuer les cadeaux : une phase confuse permet à Lucas Schoofs de faire 1-0 à la 78e. Même pas le temps d'en prendre connaissance à Zulte - RWDM que La Louvière réagit : une remise de Sidibé va chercher Samuel Gueulette dont la frappe file au fond via un Limbourgeois (81e, 1-1).

La RAAL donne tout

Il aura fallu cette grosse frayeur pour que La Louvière se réveille et que les occasions se multiplient : les centres et les frappes de seconde ligne s'enchaînent, Pieklak doit sauver ses couleurs (87e). Pendant que c'est la folie à Lommel, Biron frôle le 1-2 pour le RWDM mais Van der Gouw sort l'arrêt qui sauve ses couleurs.

Un arrêt décisif car Zulte Waregem en profite dans la foulée : Jelle Vossen, servi par Opoku et comme un symbole, inscrit le but qui non seulement donne l'avantage à son équipe, mais lui offre le titre de champion de Challenger Pro League (2-1, 84e).

La RAAL, de son côté, donne tout... et cela va payer : Maisonneuve dévie un ballon qui traîne vers le serial buteur louviérois Mohamed Belkheir qui, cette fois, ne loupe pas l'occasion et fait exulter le kop bien fourni qui a fait le déplacement jusqu'à Lommel (1-2, 90e+2). Le classement est sans appel : battu à Zulte, le RWDM finit 3e derrière la RAAL, qui décroche donc la promotion dans un scénario inimaginable il y a deux semaines. Quelle fête ce sera à La Louvière...