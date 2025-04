Ivan Leko plus optimiste qu'il ne l'a jamais été pour le Standard ? "C'est le début de quelque chose"

Ivan Leko a pu se réjouir de plusieurs bonnes nouvelles cette semaine. Le climat au sein du club devient de plus en plus positif, l'entraîneur croate veut s'appuyer là-dessus.

Alors que la situation du Standard est restée floue pendant toute la saison, les derniers signaux positifs envoyés ces derniers jours ont de quoi permettre à l'équipe d'évoluer de manière plus libérée dans les Playoffs. Ivan Leko avait le sourire en conférence de presse, notamment grâce à la levée de l'option d'achat d'Ilay Camara.

"Le noyau se construit bien ça donne de l'espoir. La situation est différente d'il y a quelques semaines avec l'arrivée du holding, l'achat d'Ilay (Camara) qui suit celui de Denis (Ayensa), le retour de Pierre François, c'est le début de quelque chose", explique le T1 liégeois.

"Denis et Ilay sont deux joueurs importants, le club a payé quelque chose pour eux (1 million pour Ayensa, 1,8 pour Camara), quand on peut payer pour attirer des joueurs, c’est différent" poursuit-il, faisant référence au dernier mercato estival où seule l'arrivée de David Bates était un transfert définitif payant (à 500 000 euros).

Camara, un exemple de développement

Cependant, Ilay Camara pourrait bien avoir été acheté...pour mieux être revendu et ainsi réaliser une belle plus-value. Leko aimerait évidemment le voir continuer l'aventure : "Il a de la valeur, c'était un joueur venant de deuxième division quand il est arrivé ici. C'est devenu l'un des meilleurs ailiers de la compétition, il y a de l'intérêt pour lui mais je ne fixe pas sa valeur. Tout a un prix dans le foot, j'espère qu'il va rester au standard et rester concentré. Quand il est arrivé ici, c'était un 4 ou 5 sur 10 à l'échelle du football belge, aujourd'hui c'est un 7 ou 7,5 sur 10, pourquoi ne pas devenir 8 ou 9 avant de partir ?".

Celui qui est devenu international sénégalais fait partie des joueurs qui n'ont cessé de se bonifier cette saison. Et il n'est pas le seul : "Un entraîneur veut d'abord faire des résultats, l'étape d'après, c'est créer du football, avoir une vision claire visible de tous, la cerise sur le gâteau, c'est de faire progresser les joueurs. Ca dépend des joueurs, mais aussi de la manière de travailler, du staff".

"Cela ne vaut pas seulement pour Ilay , il est peut etre plus intéressant de par sa position de piston, mais d’autres comme Epolo, Hautekiet, Lawrence, Kuavita, Fossey, O’neill sont également meilleurs que lors des six premiers mois. Ces joueurs n'ont pas raté un entrainement et progressent", conclut Leko.