Radja Nainggolan se régale à Seraing, les RSCA Futures finissent sur une claque, les Francs Borains défaits : le résumé des autres matchs de la soirée

Dans cette dernière journée de D1B, les regards étaient braqués sur Zulte Waregem, le RWDM et la RAAL. Mais bien d'autres rencontres ont animé la soirée.

L'autre suspense de la soirée concernait l'identité du dernier participant aux Playoffs qualificatif pour le barrage vers la D1A. Vu que le Club NXT ne peut pas monter et participer à ces Playoffs, cela se jouait entre le Lokeren et le Lierse, avec un point d'avance pour les Waaslandiens.

Lokeren n'a pas tremblé en s'imposant 0-4 à Seraing. Les visiteurs ne menaient que d'un but au repos, mais Seraing a complètement rendu les armes dans les 20 dernières minutes avec un grand Indy Boonen et un Radja Nainggolan très en forme pour profiter des boulevards laissés. De son coté, le Lierse s'est imposé 1-3 chez les U23 de Genk et pourrait tout de même prendre la place de Lokeren (qui n'a pas reçu sa licence) dans les Playoffs.

Les clubs wallons ne finissent pas la saison en force

L'autre gros score de la soirée est à mettre à l'actif de Beveren qui s'est imposé 0-4 contre les RSCA Futures. Christian Brüls a inscrit le premier but de ce multilive avant de délivrer l'assist à Lennart Mertens sur le but du break à la demi-heure. Beveren a continué de la sorte en seconde mi-temps, avec notamment encore un but de Mertens, pour faire le plein de confiance avant les Playoffs.

Pour les Francs Borains comme pour les RSCA Futures, la saison se termine sur une défaite. Les troupes de Karim Belhocine ont perdu 2-0 contre le Club NXT, porté par un grand Lenn De Smet, auteur d'un but et un assist pour son dernier match en Blauw en Zwart, lui qui n'a pas été conservé.

Enfin, dans le dernier match de la soirée, Eupen s'est incliné 1-0 au Patro Eisden. Les Pandas avaient la maîtrise du jeu et méritaient mieux, mais il a suffi aux locaux d'une déviation de Reno Wilmots vers Lukas Van Enoo pour faire la différence et inscrire le seul but de la rencontre.