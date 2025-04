Une semaine encore chargée sur le plan extra-sportif au Standard, où un problème majeur reste à régler : "Le club pourra grandir de cette manière"

L'option d'achat d'Ilay Camara levée, le retour de Pierre François annoncé : la semaine a été agitée au Standard. Il reste un sujet majeur à régler, à Sclessin : trouver rapidement un directeur sportif afin de préparer le mercato estival et la saison prochaine.

Cette semaine fut agitée en dehors des terrains, au Standard. Après celle de Dennis Ayensa il y a peu, l'option d'achat d'Ilay Camara a été levée en Cité Ardente, avant le grand retour de Pierre François annoncé ce jeudi. Le prochain Manager Général des Rouches est un homme exigeant, comme Ivan Leko : ce qu'il faut pour permettre au Matricule 16 de retrouver sa place.

"Le Standard pourra grandir de cette manière. Il faut être critique envers soi-même et tout le monde au club, exiger le meilleur, pousser, jouer avec les limites. On aura besoin du meilleur CEO, du meilleur directeur sportif, du meilleur coach, des meilleurs adjoints, des meilleurs joueurs,..."; a commenté le T1 des Rouches en conférence de presse, ce vendredi.

"Je ne connais pas bien Pierre François, mais je sais ce qu'il a fait pour le club et presque tout le monde ici en parle positivement. C'est une bonne nouvelle pour le Standard."

Prochaine étape : trouver un nouveau directeur sportif

Il est encore tôt et beaucoup de points d'ombre restent à éclaircir, mais les contours de la saison prochaine commencent à se dessiner à Sclessin. Reste un sujet majeur à régler : trouver un directeur sportif pour remplacer Fergal Harkin. Plusieurs noms ont été évoqués, comme Julien Gorius, Roel Vaeyens ou Tim Matthys, mais aucun n'a encore été officialisé et le temps presse pour commencer à préparer le mercato estival dans les temps.

"C'est important pour le club afin de préparer le saison prochaine. C'est le directeur sportif qui choisit l'entraîneur, la direction sportive et c'est très important que ça se fasse le plus vite possible. Pour avoir des résultats, il faut un directeur sportif et un coach qui connaissent le championnat de Belgique, qui savent à quel point c'est difficile de gagner ici."

"Si j'aurai mon mot à dire sur le nom du futur directeur sportif ? Non, je me concentre uniquement sur le terrain et les matchs. Je peux donner mon avis, mais ce n'est jamais moi qui prendrai la décision", a conclu Ivan Leko.