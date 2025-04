Charleroi prend le dessus sur Malines et s'empare de la première place des Europe Play-offs

Dans un match capital face à Malines, les Carolos ont réalisé une solide prestation l'emportant 3-0. Ils s'emparent ainsi de la première place des Europe Play-offs devant ... Malines.

Le match commence fort avec rapidement une très grosse première occasion pour Malines dès la 4e. Raman est trouvé au point de penalty, il croise sa frappe mais Delavallée effectue un très bel arrêt pour maintenir le score à 0-0. Cinq minutes plus tard, Raman est lancé en profondeur et heurte Sow ; suite au contact, l'attaquant va céder sa place pour Storm.

Dès lors, le match va s'accélérer avec à la 16e l'ouverture du score pour Charleroi des pieds de Stulic. L'attaquant dévie un centre à ras de terre de Petris avec une astucieuse talonnade hors de portée de De Wolf. Et cinq petites minutes plus tard, Heymans double la mise pour les Carolos. À la suite d'une très belle combinaison, Nzita centre pour Guiagon qui prolonge vers Heymans, qui crucifie De Wolf au petit rectangle. Après une courte vérification de la VAR pour hors-jeu, le but est finalement validé.

Malines ne tarde pas à répondre avec Storm qui est lancé en profondeur. Mais une nouvelle fois, Delavallée sort le grand jeu pour garder le zéro derrière. À la 28e, Storm trouve Schoofs qui se fait tacler irrégulièrement à l'entrée du rectangle par Sow. Carte jaune et très bon coup-franc pour le KV.

Pflucke s'élance mais frappe sur un de ces coéquipiers. Malgré deux grosses occasions pour Lauberbach qui bute sur le gardien et pour Mrabti qui loupe le but vide après une sortie manquée de Delavallée, le score ne change plus avant la pause.

Les joueurs se quittent le temps de la mi-temps sur le score de 2-0. Les Carolos ont marqué leurs deux seuls tirs et Malines a buté sur un grand Delavallée.

Malines reprend fort le deuxième acte avec une action bien repoussée par Petris. Mais Charleroi réagit directement avec deux actions coup sur coup. Stulic tire à côté et Bernier voit sa tentative contrée. À la 55e, Heymans reçoit une passe à hauteur de la demi-lune du rectangle. Il frappe vers la lucarne mais De Wolf s'envole et repousse en corner.

La réaction malinoise intervient à l'heure de jeu avec une frappe lointaine que Delavallée arrête superbement. Malheureusement pour eux, le coup de grâce survient deux minutes plus tard avec le doublé de Stulic. L'attaquant marque au rebond d'un arrêt du gardien sur le frappe de Zorgane.

Malines va toucher le montant de Charleroi mais les Carolos semblent intouchables ce soir. Après de multiples changements, le match se calme un peu avec quelques centres de part et d'autres sans grosses opportunités. Malines s'essaye de loin mais n'arrive pas à cadrer.

Charleroi s'impose donc 3-0 et prend la tête de ces Europe Play-offs.