La consécration pour Nicolas Raskin... avant un transfert au top ? Superbe récompense en Écosse pour le Diable Rouge

Auteur d'une superbe saison avec les Glasgow Rangers, Nicolas Raskin est entré dans une autre dimension. De quoi lui valoir une place dans l'équipe de la saison !

Nicolas Raskin a été intégré dans la Team of the Year de la PFA écossaise, une façon pour le milieu de terrain de finir en beauté une saison particulièrement réussie.

Une façon aussi pour le Belge d'oublier la déception d'une saison qui se terminera sans titre national, puisque les Rangers, longtemps coachés par Philippe Clément, ont fini bien loin du rival, le Celtic.

Malgré cette saison en demi-teinte sur le plan collectif, Raskin est monté en puissance, disputant 28 matchs de championnat et délivrant 6 passes décisives. Cette année, il n'a manqué aucune minute de jeu à l'exception d'absences pour une petite gêne, disputant 90 minutes à chaque fois le reste du temps.

Raskin est entouré de joueurs du Celtic et des Rangers, qui trustent comme bien souvent l'équipe-type, avec 2 joueurs sur 11 issus de Hearts of Midlothian et Dundee United. Entre les perches, on retrouve Kasper Schmeichel, l'ex-gardien du RSC Anderlecht.

Pour Nicolas Raskin, ce sera peut-être l'ultime récompense remportée avec les Rangers avant un transfert cet été. L'ancien capitaine du Standard semble en effet prêt pour un nouveau défi, lui qui a même fait des débuts brillants en équipe nationale.