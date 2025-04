"J'ai un respect énorme pour cet homme-là" : un ancien Diable Rouge évoque la montée de la RAAL en première division

Philippe Albert prend la parole sur la montée de la RAAL en première division. L'ancien Diable Rouge ne manque pas de mentionner le nom du président du club, Salvatore Curaba.

Vendredi dernier, c'était la fête à la RAAL ! Les Loups sont allés chercher leur montée en première division en s'imposant sur le score de 1-2 face à Lommel.

Cette réussite du club est notamment possible grâce à un homme, Salvatore Curaba, le président du club. Philippe Albert l'a d'ailleurs bien connu en tant que joueur : "J'ai joué deux ans avec Salvatore Curaba et c’était déjà un mec extraordinaire. Ce qu’il fait pour son club, c’est vraiment exceptionnel. J’ai un respect énorme pour cet homme-là. Il ne lance pas des discours qui n’aboutissent pas. Il va au bout des choses. Et il reste toujours exemplaire."

"Vu son succès, il pourrait prendre les gens de haut mais il ne le fait jamais. En tout cas, c’est vraiment très bien pour le football wallon. Mais le travail doit commencer dès maintenant. Le dossier du stade est déjà réglé. Il reste à mettre sur pied une équipe capable de rester en D1," poursuit-il au micro de Sudinfo.

L'ancien footballeur a pleine confiance en lui : "Mais je lui fais confiance. Il va savoir trouver les perles rares pour vivre une saison tranquille."

La catastrophe molenbeekoise

Le grand perdant de cette dernière journée de Challenger Pro League, c'est Molenbeek. Albert évoque la descente aux enfers du club bruxellois lors des trois derniers matchs : "Au RWDM, par contre, les joueurs n’ont pas répondu aux attentes lors des trois derniers matchs pour assurer la montée. Le coach Yannick Ferrera, qui recevait encore des éloges il y a trois semaines, a fait les frais de ce fiasco. Il va en tout cas falloir rapidement récupérer psychologiquement. Car il faut retourner au combat. Ce n’est pas fini."