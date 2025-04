"Nous sommes venus avec un but, ils sont venus avec de la confusion" : Paul-José Mpoku se lâche sur le rachat du Standard !

Paul-José Mpoku et le fonds Worldgate Investment retirent leur offre de rachat du Standard de Liège. Dans un communiqué, ils dénoncent une évolution du processus jugée "confuse" et excluent toute nouvelle participation aux négociations futures.​

On commence seulement à y voir plus clair, au Standard, concernant le rachat du club. C'est l'ancien directeur financier devenu CEO, Giacomo Angelini, qui va devenir le propriétaire du club via une holding belge.

L'annonce initiale, jugée peu claire, a été perçue par les supporters comme un écran de fumée, alors que trois offres déposées sur la table semblaient plus pertinentes que l'arrangement trouvé par des personnes proches d'A-Cap.

Parmi elles, celle de Paul-José Mpoku et du fonds d'investissement Wold Gate Investment. Lorsque le Standard a publié son communiqué stipulant que c'était la holding belge créée par Giacomo Angelini qui allait rejoindre le club, l'ancien ailier des Rouches a publié la vidéo bien connue de José Mourinho "If I speak, I'm in big trouble", sur son compte X.

Paul-José Mpoku annonce son retrait de la course au rachat du Standard

Depuis, silence radio du côté de l'ancien international congolais, jusqu'à ce lundi soir. Dans un communiqué, Paul-José Mpoku et le fonds d'investissement Worldgate Investment ont annoncé le retrait de leur offre de rachat

"Au vu de l'évolution du processus et du choix qui semble s'être porté en interne sur une offre présentée dans des conditions que nous préférons ne pas commenter, nous ne souhaitons plus être associés à cette situation ni aux parties actuellement impliquées dans la gestion du club."

"C'est pourquoi nous confirmons aujourd'hui, en toute clarté, notre retrait du dossier. Il ne s'agit pas simplement d'une suspension : nous ne reviendrons pas à la table des négociations, ni maintenant, ni dans le futur", est-il écrit. "Nous sommes venus avec un but, ils sont venus avec de la confusion."

Si des "investisseurs locaux" sont recherchés par le nouveau propriétaire, Paul-José Mpoku et son fonds d'investissements ne seront pas de la partie. Ils sont en négociations avec le club de Toulouse (lire ici).