Pour retrouver le sourire dans une saison morose : l'annonce réconfortante de Leander Dendoncker

Leander Dendoncker vit une saison faite de hauts et de bas à Anderlecht. Mais il continue de s'épanouir dans sa vie privée.

Longtemps ballotté entre la défense et l'entrejeu, Leander Dendoncker s'attendait sans doute à une saison plus calme pour son grand retour à Anderlecht, six ans après son départ à Wolverhampton. Le Diable Rouge a mis un certain à retrouver ses repères et de la constance dans ses prestations.

En dehors du terrain par contre, tout roule. Dendoncker file depuis plusieurs années le parfait amour avec Anna Steegen (la fille de David Steegen, l'ancien responsable communication du Sporting, aujourd'hui actif pour les Diables Rouges).

La famille s'agrandit

Le couple attendait un enfant. L'heureux événement est bel et bien survenu : les deux tourtereaux ont partagé sur leurs réseaux sociaux une photo de leur petite fille, prénommée Luca.

En 2023, ils avaient déjà eu un fils, Matteo. La famille s'agrandit donc une nouvelle fois, en espérant que cela ne fasse pas arriver le papa rempli de cernes à ses matchs du weekend.

Sur le plan sportif, la situation reste incertaine pour Leander Dendoncker. Il n'est que prêté à Anderlecht. Le Sporting dispose bien d'une option d'achat mais le prix réclamé renverra sans doute le milieu de terrain à Aston Villa, où il ne dispose plus que d'un an de contrat.