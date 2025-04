Le coup tactique des Playoffs ? La trouvaille de Nicky Hayen qui fait la différence et a de quoi faire peur à l'Union

Si vous recherchez le profil de Christos Tzolis, vous verrez qu'il s'agit d'un ailier gauche. Mais il s'avère être bien plus décisif sur le flanc droit.

Christos Tzolis a marqué 8 fois et délivré 5 passes décisives en phase régulière, des chiffres impressionnants pour une première saison en Belgique. Lors du dernier match de la saison régulière, Nicky Hayen l'a déplacé sur la droite, constatant que Ferran Jutgla était plus efficace en venant de la gauche.

Jutgla a été performant ces derniers mois et méritait sa place de titulaire, surtout avec la blessure de Talbi. Le changement s'est avéré être un coup de maître. En quatre matchs des Champions' Play-offs, Tzolis a marqué quatre fois et délivré trois passes décisives.

À 23 ans, l'attaquant est l'arme la plus dangereuse des Blauw en Zwart. Ses centres adressés du pied droit sont plus précis et il profite du travail de Jutgla et de Nilsson/Vermant. Lorsque le jeu se déroule sur la gauche, où Maxim De Cuyper évolue également presque comme un ailier, il doit parfois adopter une position plus centrale.

L'Union, un test grandeur nature

Le repositionnement de l'international grec a joué un rôle non négligeable dans l'entame des Playoffs parfaite du Club. Reste désormais à transformer l'essai contre l'Union, qui a forcément analysé tout cela, jeudi. Christian Burgess, actuellement sur le côté gauche de la défense à trois, aura besoin d'aide pour le contrer, lui qui se montre toujours aussi solide au duel mais en difficulté face à un attaquant rapide (Tolu Arokodare l'a d'ailleurs pris de vitesse sur le but de Genk dimanche).

Sébastien Pocognoli sera donc sans doute tenté de demander à ses joueurs de créer une supériorité numérique dans les parages. Mais cela pourrait laisser des espaces ailleurs sur le terrain, ce qui n'est jamais une bonne idée face à une équipe chez qui le danger peut venir de partout comme le Club de Bruges.